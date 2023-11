Romgaz are scoruri foarte bune privind administrarea riscurilor ESG

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A, cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România, are un ESG Risk Score de 29, potrivit datelor Sustainalytics, publicate pe site-ul BVB. ESG Risk Score măsoară amploarea riscurilor ESG negestionate de către companie. Un scor mai scăzut semnifică o amploare mai limitată a riscurilor ESG negestionate. Ratingurile de risc ESG acordate de Sustainalytics sunt clasificate pe cinci niveluri de risc: neglijabil (0-10), scăzut (10-20), mediu (20-30), ridicat (30-40) și sever (40+), relatează Financial Intelligence.

În ceea ce privește ESG Risk Ranking Score, Romgaz are un scor 15/16 top 9%. Acest parametru indică clasarea companiei la nivelul subindustriei în care este încadrată conform metodologiei Sustainalytics. O clasare mai ridicată semnifică o performanță ESG mai bună în comparație cu companiile similare din universul acoperit de Sustainalytics.

Expunerea Romgaz, potrivit Sustainalytics, este 61.1. Acest indicator evaluează expunerea companiei la diferite riscuri ESG materiale. Indicatorul Exposure Score calculat de Sustainalytics ia în considerare specificul subindustriei în care activează compania, dar și caracteristi individuale ale companiei, precum modelul de business. Un scor mai mai mare indică o expunere mai ridicată a companiei la riscuri ESG materiale.

La indicatorul Management, Romgaz a înregistrat un scor de 61,8, indicând un management al riscurilor inerente foarte bun. Management Score evaluează în ce măsură riscurile ESG identificate sunt gestionate de către managementul companiei, pe baza programelor, practicilor si politicilor disponibile public. Un scor mai ridicat indică o performanță mai bună a managementului în administrarea riscurilor ESG identificate.

Indicatorul Momentum este -7.5 la Romgaz, potrivit datelor publicate pe site-ul BVB. Acest parametru indică evoluția parametrului ESG Risk Rating față de perioada anterioară analizată. Un scor negativ reprezintă o îmbunătățire a nivelului riscurilor ESG negestionate, o scădere substanțială a riscurilor ESG asociate față de anul precedent.

„Grupul ROMGAZ își propune să fie un jucător activ, profitabil şi competitiv pe piața de producere și comercializare a hidrocarburilor şi a energiei electrice, inclusiv din surse regenerabile, în condiții de eficiență și reducere a emisiilor. Prin Politica de decarbonizare ROMGAZ își propune dezvoltarea unor capacități de producere a energiei electrice regenerabile și analiza fezabilității în perspectiva construirii unor centrale de producere a energiei electrice, pe bază de gaze naturale, cu utilizare de energie verde și hidrogen, în condițiile asigurării finanțării pe proiect și cu posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile”, a declarat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, în Raportul de Sustenabiltate pe 2022.

„Anul acesta (n.r. 2022), am reușit să realizăm progrese semnificative în privința obiectivelor noastre de sustenabilitate. Am continuat să investim în tehnologii și practici inovatoare pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a promova eficiența energetică. În scopul atingerii obiectivelor Green Deal, ROMGAZ și-a fixat ca obiectiv strategic reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10% până în 2030, prin aplicarea unei politici de decarbonizare care are în vedere, între altele, producerea de energie din surse regenerabile și din gaze naturale cu emisii reduse, implementarea unui sistem de management al emisiilor de noxe și a unui program de detectare și reducere a emisiilor fugitive în cadrul sistemului de management privind integritatea echipamentelor de producție, dar și implementarea unui program de reducere a emisiilor de gaze în timpul operațiunilor de testare a sondelor.

Totodată, am fost dedicați dezvoltării durabile a comunităților în care activăm. Am promovat proiecte de educație, sănătate și infrastructură în parteneriat cu autoritățile locale și am sprijinit inițiativele sociale și culturale care au avut un impact pozitiv asupra comunităților noastre”, a mai spus Răzvan Popescu.

ESG (acronimul pentru Environment, Social & Corporate Governance) reprezintă un set de principii și standarde care ghidează si evaluează activitatea și impactul de mediu, social, dar și guvernanța companiilor. La nivel global, analiza ESG a companiilor listate a devenit un criteriu tot mai relevant în analiza oportunităților de investiții, mai ales în rândul investitorilor instituționali.

Scopul secțiunii Scoruri ESG este de a prezenta parametrii ESG relevanți, rezultați din rapoarte de analiză ESG ale emitenților listați la BVB.

Bursa de Valori București a lansat în septembrie 2020 primul proiect ESG (Environmental, Social, and Governance) pe piața de capital locală. Demersul Bursei de Valori București implică promovarea investițiilor responsabile, dezvoltarea infrastructurii ESG din România, evidențierea importanței standardelor ESG în rândul tuturor actorilor din piața de capital, precum și oferirea unei prime evaluări emitenților locali.

Standardele ESG (Environmental, Social, Governance) reprezintă un set de norme pe care investitorii le iau în calcul în procesul investițional. Standardele ESG sunt alcătuite din trei componente: Environment (mediu) – impactul asupra mediului înconjurător rezultat din activitatea companiei; Social (social) – relația companiei cu stakeholderii; Corporate Governance (Guvernanță corporativă) – respectarea normelor de guvernanță corporativă.

Rapoartele de analiză ESG sunt realizate în mod independent de către Sustainalytics, unul dintre principalii furnizori de ratinguri si analize ESG la nivel global, în baza unui colaborări cu Bursa de Valori București, inițiate în anul 2020. Scorurile sunt calculate pe baza rapoartelor și informațiilor disponibile public. Scopul includerii acestor informații este informativ și educațional.