Ștefan Mandachi: Suntem obligați să scadem prețurile; nu știu câți angajați mai pot ține până la sfârșitul anului

Oamenii de afaceri afectați de restricțiile din pandemie așteptă mai multă predictibilitate din partea autorităților. Spun că au fost luați cumva prin surprindere de măsurile de relaxare anunțate pentru 1 iunie și nu își pot redeschide afacerile, cu toate regulile cerute, de pe azi pe mâine.

Doi întreprinzători în domeniul HORECA, Ștefan Mandachi și Răzvan Crișan, au detaliat la Digi24 cât de mult le-au fost afectate afacerile de restricțiile impuse acestui sector în pandemie. Ei spun că au suferit pierderi considerabile, dar asta nu-i va face să crească prețurile, ci dimpotrivă, ar putea fi nevoiți să le scadă chiar și cu 20 la sută, pentru că cererea va fi mult mai mică.

Ștefan Mandachi spune că va fi nevoit probabil să transforme în birouri o parte din camerele de hotel și nu este sigur că își va mai putea păstra tot personalul până la sfârșitul anului.

Ștefan Mandachi: 40 de camere de hotel le voi transforma în birouri

„Cele mai multe dintre restaurantele pe care le am eu sunt în mall-uri și aici avem nevoie de detalii suplimentare. Plus de asta, avem foarte multe contracte încheiate cu persoane fizice pentru organizarea de evenimente în spații închise, vizavi de care nu s-a precizat absolut nimic. Noi trebuie să ne configurăm terase și spații exterioare în care să organizăm aceste evenimente, dar nu știm câte persoane pot să se reunească acolo. Sunt foarte multe lacune, sunt foarte multe lucruri care nu s-au precizat”, spune Ștefan Mandachi, antreprenorul devenit celebru pentru mișcarea #șîeu și pentru construirea simbolică a primului metru de autostradă din Moldova.

Din punctul său de vedere, industria HORECA este în colaps. „Eu am un hotel de 90 de camere și 40 de camere le voi transforma în birouri, pentru că nicio previziune pozitivă nu pare să apară la noi, în Bucovina, unde turismul este la pământ, deocamdată”, a spus antreprenorul, joi seara, la Digi24.

Răzvan Crișan: Ar ajuta „puțină predictibilitate”

Deschiderea teraselor este un pas bun, dar ar ajuta „puțină predictibilitate”, a punctat, la rândul său, Răzvan Crișan. El spune că asociația din care face parte a discutat cu autoritățile și a făcut propuneri și a explicat ce ar fi util. „E foarte util să știm procedurile și dacă tot e în al 12-lea ceas, să ne gândim de pe acuma cum o să arate 15 iunie”, spune Răzvan Crișan, care ar vrea să nu se mai întâmple același lucru ca acum, și anume în 24-48 de ore să trebuiască aplicate niște reguli. El spune că trebuie gândite tot felul de situații, de pildă dacă stai la terasă și începe să plouă, ce faci, că nu ai voie înăuntru, sub umbrelă nu poți, că faci grupuri mai mari de trei persoane.

„Numai să facem comanda de separatoare sau de abțibilduri, de indicatoare durează foarte mult. Avem nevoie de norme pentru predictibilitate și pentru a ne salva afacerile”, întărește ideea și Ștefan Mandachi. „O parte din locații o să fim nevoiți să le închidem, am și oprit operațiunile pentru unele restaurante, nu știm ce se va întâmpla, vedem cum ne va susține statul, ce se va întâmpla cu șomajul tehnic, ce contribuție are statul, cum ne încurajează și apoi vom lua și noi măsuri”, spune antreprenorul.

Ștefan Mandachi: Am pierdut 500.000 de euro

Ștefan Mandachi estimează că a pierdut în jur de 500.000 de euro în timpul celor două luni și jumătate de pandemie, iar Răzvan Crișan spune că scăderile afacerii sale sunt de 80 la sută în martie-aprilie. În mai a început să fie o creștere, în special datorită orientării către delivery, a arătat antreprenorul. El crede că șomajul tehnic a fost printre cele mai bune măsuri luate de guvern și e bine că va continua. Din cei 50 de angajați pe care îi avea, 20 au fost în șomaj tehnic.

În ceea ce-l privește pe Ștefan Mandachi, din 1.000 de angajați, 95 la sută eu intrat în șomaj tehnic. „Acum suntem un pic descoperiți, încercăm să ne salvăm și orice măsură e binevenită și utilă în momentele astea”, spune antreprenorul.

Ce se va întâmpla cu prețurile? Va apărea o „taxă de coronavirus”?

Ștefan Mandachi dă asigurări că prețurile pentru consumatori nu vor crește, deși cheltuielile pe care le are sunt mai mari. „Noi trebuie să menținem prețurile sau să le scădem, în contextul în care toate materiile prime și serviciile s-au scumpit”, a arătat antreprenorul.

„La o cameră de hotel, pe care o închiriam cu o sumă de..., am o investiție de patru ori ca să o pot închiria ca birou, să nu se blocheze fluxul de numerar. Toate prețurile noastre au scăzut, în contextul în care toate cheltuielile au urcat. (...) Pe noi ne costă măștile și mănușile, în momentul în care se vor redeschide locațiile, 50.000 de euro pe lună. Toate materiile prime s-au scumpit, toți furnizorii își protejează angajații”, a explicat Mandachi.

Răzvan Crișan spune că o să fie o presiune foarte mare pe prețuri, dar în niciun caz ca să urce. „Economia și mersul în oraș, sentimentele plăcute vin într-un context în care ai puțin entuziasm și puține speranțe. Nu știu dacă oamenii au rămas fără bani, dar e clar că sunt mult mai reticenți, că nu știu ce urmează. De aceea cerem predictibilitate”, a arătat antreprenorul. „Nu poți să păstrezi o economie care funcționează peste noapte. Suntem noi antreprenori și suntem adaptabili, dar cred că lucrurile sunt duse puțin cam departe”, a subliniat Răzvan Crișan.

Suntem tentați să punem o „taxă pentru coronavirus”, dar nu avem posibilitatea reală să o punem, spune Ștefan Mandachi referitor la informațiile apărute în presă că în restaurantele din SUA și Canada au apărut pe notele de plată sume pentru acoperirea cheltuielilor pentru măsurile de protecție ale clienților. „Putem să explicăm clienților, poate printr-o mai bună comunicare pe Facebook, care sunt cheltuielile noastre, poate vor fi mai generoși cu ospătarii noștri. Eu n-o să am posibilitate să pun o asemenea taxă, pentru că clientul nu o va achita sub nicio formă, din contră, va fi frustrat”, spune Ștefan Mandachi.

„Nici noi nu ne-am pus problema”, a intervenit și Răzvan Crișan. „Noi însă ne punem problema de un an și ceva de legalizarea bacșișului, pentru că va scădea foarte mult tranzacția cu cash, iar acum dacă oamenii vor să lase tips cu cardul încă nu pot să o facă”, a arătat antreprenorul.

„Oamenii sunt destul de speriați, destul de timorați, ideea că adaugi o astfel de taxă nu cred că ar interpreta-o cineva pozitiv”, a subliniat Răzvan Crișan. „Foarte greu de crezut că cineva o să mărească prețurile, ci probabil o să facă promoții. Berarii au rămas cu mult stoc și vor avea interesul să-l pună în piață”, a adăugat el.

În ceea ce-l privește, Ștefan Mandachi spune că va reduce prețurile între 10 și 20 la sută la hotel, iar la restaurante încă face calcule să vadă ce discount poate oferi.

Angajații din HORECA, sub amenințarea pierderii locurilor de muncă

Întrebat dacă crede că va încheia anul acesta cu același număr de angajați, Ștefan Mandachi spune că e „foarte grea întrebarea. Să vedem ce se întâmplă în primele două luni după 15 iunie. Deocamdată nu ne putem pronunța și efectele se vor vedea după șase luni cel puțin. Am speranțe pentru 15 iunie, n-am mari așteptări, că așteptări am de vreo lună jumate, de când sunt blocat, dar speranțe sunt acum că lucrurile se îndreaptă”, a declarat Ștefan Mandachi.

„Majoritatea antreprenorilor se așteaptă ca până la sfârșitul anului să existe reduceri de personal, nu există niciun fel de certitudine, pentru că în afară de șomajul tehnic, care a funcționat repede și eficient, restul măsurilor vin foarte greu și e greu să-ți faci un plan, când e clar că oaspeții tăi vor veni speriați și nu vor fi foarte entuziasmați. N-ai niciun fel de predictibilitate să poți să-ți faci planuri, drept pentru care trebuie să iei în considerare și această posibilitate și foarte mulți antreprenori din ospitalitate din păcate se gândesc ca până la finalul anului să mai reducă din cheltuielile cu personalul, să mai închidă din locații”, a spus Răzvan Crișan.

Editor: Luana Păvălucă