Adina Vălean, despre limitarea vitezei mașinilor la 30 km/h în orașe: „Strategia noastră nu propune interzicerea a nimic”

Strategia pentru mobilitate sustenabilă şi digitalizată, propusă de Comisia Europeană, nu propune interzicerea zborurilor pe distanţe mici, restricţionarea accesului autovehiculelor în oraşe şi nici măcar reducerea vitezei la 30 km/h în oraşe la nivel european, a precizat comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, miercuri, la un eveniment dedicat mobilităţii sustenabile. Stategia stă la baza singurelor propuneri legislative din pachetul „Fit for 55”, care oferă claritate şi oportunităţi dezvoltării industriale, a mai adăugat oficialul european.

„În cadrul Comisiei Europene am propus, în 2021, o strategie pentru mobilitate sustenabilă şi digitalizată, care răspunde deciziei majoritare a statelor-membre ale Uniunii Europene de a reduce emisiile de carbon din transporturi cu 90% până în 2050. Propunerea noastră, susţinută de toate statele-membre ale Uniunii Europene, protejează pe deplin dezideratul cetăţenilor de a beneficia de servicii mai bune, mai rapide şi mai ieftine. Strategia noastră nu propune interzicerea a nimic. Strategia nu propune interzicerea serviciilor aeriene pe distanţă scurtă, nu propune prin legislaţia europeană restricţionarea accesului în oraşe al autovehiculelor, nu propune nici măcar reducerea vitezei la 30 km/h în oraşe la nivel european. Dimpotrivă, stă la baza singurelor propuneri legislative din pachetul «Fit for 55», care oferă claritate şi oportunităţi dezvoltării industriale. Asta înseamnă din punct de vedere legislativ, propunerea noastră conţine alimentarea aviaţiei şi a domeniului maritim cu combustibil alternativ şi sustenabil”, a declarat Adina Vălean miercuri, la Forumul Mobilităţii Sustenabile, potrivit Agerpres.

„Maşina este expresia libertăţii de mişcare individuală”

În viziunea oficialului european, România are un „ţesut industrial” puternic în domeniul industriei auto, precum şi o reţea de transporturi care ne poziţionează pe coridoarele transeuropene.

„Transporturile sunt vitale pentru Uniunea Europeană, în care asigurăm mobilitate pentru 440 de milioane de locuitori. În medie, 13,2% din bugetul fiecărei gospodării este alocat pentru bunuri şi servicii de transport. Aproximativ 5% din PIB-ul Uniunii Europene provine din această industrie. Transportul este esenţial pentru mai bine de un milion de întreprinderi şi mai mult de 10 milioane de oameni îşi câştigă existenţa în această industrie. Sectorul transporturilor terestre sau rutieră, mai precis, reprezintă cea mai mare parte din contribuţia de 6,5% la PIB-ul României, provenit din sectorul serviciilor de transport. Cu multe miliarde în import şi export, cu ajutorul transporturilor, sectorul auto este la rândul lui, unul dintre principalele motoare ale economiei naţionale. 14% din bunurile exportate anul trecut au fost vehicule, iar aproximativ 10% din totalul serviciilor exportate au fost servicii de transport (...). Pentru fiecare dintre noi, maşina reprezintă un bun ce depăşeşte graniţele clasice ale produselor pe care le utilizăm zilnic. Maşina este expresia libertăţii de mişcare individuală. De aceea, cred că tranziţia către noile vehicule electrice trebuie să fie conjugată cu dezvoltarea unui ecosistem industrial care să asigure accesul tuturor la produse competitive şi mai ieftine decât cele care există acum”, a mai spus comisarul european.

Standarde pentru stațiile de încărcare

Adina Vălean a amintit, totodată, că Regulamentul european privind infrastructura de staţii de realimentare şi reîncărcare stabilește ţinte clare, calitative şi geografice, pentru alimentarea flotelor electrice şi a celor propulsate de hidrogen.

„În viitorul apropiat, am obţinut angajamentul statelor-membre ale Uniunii ca pentru fiecare maşină electrică plasată pe piaţă să beneficiem de o putere instalată de reîncărcare de 0,6 kilowaţi şi la fiecare 60 km de reţea transeuropeană să avem o bornă de reîncărcare până în 2030. Ţinte similare sunt acceptate pe reţelele europene pentru staţiile de realimentare cu hidrogen, un combustibil care rămâne esenţial în special în transportul rutier pe distanţe mai mari. De asemenea, am stabilit standarde minime pentru viteza de reîncărcare şi capacitatea instalată de minimum 350 de kilowaţi. Mai mult, am mandatat ca fiecare parcare modernă de pe reţeaua principală de transport european să aibă cel puţin o bornă de reîncărcare sau alimentare. Bineînţeles că aceste standarde obligatorii adoptate la nivel european necesită investiţii majore, dar ele sunt deja atractive pentru investitori instituţionali şi industria energetică”, a subliniat comisarul european pentru Transporturi.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) a organizat, joi, Forumul Mobilităţii Sustenabile, la care au fost prezenţi executivi ai companiilor din domeniul mobilităţii, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Parlamentului Europei, precum şi ai Guvernului.

Editor : Bogdan Păcurar