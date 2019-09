Este o aglomerație infernală, joi după-amiază, la metrou, în zona Pipera-Victoriei-Romană, tocmai la ora când oamenii pleacă de la birouri. Dacă de obicei zona este aglomerată la această oră, din „motive tehnice” se circulă și mai greu.

Metrorex a anunțat în stații că „din motive tehnice” se circulă cu dificultate la metrou, în nordul Capitalei, pe magistrala M1, între stațiile Pipera - Piața Victoriei - Piața Romană. Între aceste stații se circulă pe un singur sens.

Potrivit mesajelor trimise de telespectatorii Digi24 blocați la metrou, la stația de la Romană nu vine niciun tren dinspre Victoriei.

„La stația Pipera n-am avut acces pe peronul 2 de unde de obicei pleacă trenurile. Am fost trimiși la peronul 1 fără explicație. După ce am așteptat aproximativ 10 minute în metrou supra aglomerat, am fost anunțați să mergem la peronul 2. Am ajuns la peronul 2 și încă așteptăm de alte 10 minute să plecăm. Între timp oamenii au început să se îmbrâncească și să se certe cu gardienii și cu conductorii”, ne-a transmis Felix, un alt călător afectat.

Știre în curs de actualizare.