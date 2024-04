Cătălin Drulă a comentat recentele declarații făcute de Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Acesta i-a răspuns cu o glumă, spunând că a primit „500 de euro de urs de la domnul George Soros” ca să blocheze proiectul Margina-Holdea, precizând că „trebuie să mai și glumim atunci când vezi așa enormități”. Fostul ministru al Transporturilor a subliniat că a avut un mandat de 8 luni și că nu a făcut evenimente mediatice pentru proiectele de autostrăzi finalizate, cerând să fie deschis traficul „fără niciun fel de festivism”.

„Tot repetă prostia asta. Eu am fost ministru 8 luni, în caz că nu-și aduce aminte, până m-a dat afară prietenul lor Klaus Werner Iohannis afară pe mine și USR-ul de la guvernare, din ianuarie și până în septembrie. Evident proiectele de autostradă se finalizează dacă sunt în cursul unui an, la sfârșitul sezonului de lucru, și au fost inaugurări în octombrie, în noiembrie, în decembrie, doar nu crede cineva că interimarul care a preluat după mine a făcut autostradă în două săptămâni. S-a deschis lotul 2 din Autostrada Sebeș-Turda, de la Alba Iulia la Aiud”, a spus Cătălin Drulă, referindu-se la declarația ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, că nu ar fi inaugurat niciun kilometru de autostradă ca ministru.

„S-au inaugurat bucăți de drum rapid, nodul de la Sebeș, în mandatul meu, în iulie, numai că eu n-am făcut evenimente din astea mediatice, tăieri de panglică. Chiar m-au întrebat cei de la companie, domnul ministru vreți să veniți pe stânga, pe dreapta, să se vadă și am zis nu, deschideți pur și simplu traficul fără niciun fel de festivism”, a mai spus Drulă.

Sorin Grindeanu a spus luni la Digi24 că USR „a cărat urși prin păduri” ca să blocheze proiectul A1 Margina-Holdea. Cătălin Drulă i-a răspuns cu o glumă.

„Da, păi am primit 500 de euro de urs de la domnul George Soros, au rămas de la Dragnea când aduceam câini de la manifestațiile împotriva OUG 13 date de Grindeanu niște bani și am zis să aducem niște urși. Nu. Mai trebuie să și glumim că atunci când vezi asemenea enormități...”, a spus Drulă.

Fostul ministru al Transporturilor a subliniat că proiectul Margina-Holdea „este măsura incapacității acestui om de a construi infrastructură în România”.

„I-am pus 300 de milioane de euro în PNRR pentru acest lot și lumea nu știe. Singurul motiv pentru care nu avem autostradă acolo este pentru că statul nu și-a făcut treaba. Încă nu-s făcute scoaterile din circuitul forestier, eliberarea autorizației de construire pentru acel constructor. E semnat un contract, finalmente, acum doi ani a semnat un contract. Perioada de proiectare a expirat în noiembrie 2023, iată că au trecut 6 luni și proiectul tehnic încă nu e aprobat de Compania de Drumuri, deci practic nu sunt făcute formalitățile. Nu e nicio problemă de urși sau de altă natură. Nu-s făcute formalitățile de minister, pentru că domnul Grindeanu e foarte nbun la vorbe și la mici atacuri care după părerea mea nu-și au locul și foarte slab la muncă și la fapte. Eu în acele 8 luni de care vorbește i-am lăsat PNRR-ul, 3 miliarde de euro pentru A7, 300 de milioane de euro pentru acest proiect. Dumnealui doar își exprimă neputința atacându-i pe cei din opoziție pe când este ministru de doi ani și jumătate”, a spus Cătălin Drulă la Digi24.

Cătălin Drulă a subliniat că acest proiect nu va fi gata și a precizat că Grindeanu „ne va pierde banii din PNRR”.

„E din ce în ce mai nervos, dar ar trebui să facă treabă, nu să atace opoziția politică. Banii se vor pierde pentru că din momentul în care se intră în teren, tehnic vorbind, va dura minim trei ani, dacă nu patru, pentru că e vorba de construcția a două tuneluri. Tunelurile au un ritm de construcție de cam 5-6 metri per galerie pe zi, faceți o socoteală, plus finisajele care mai durează vreo șase luni, un an, nu e nicio șansă să mai prindem 2026. Poate la sfârșitul lui 2027, dacă domnul Grindeanu s-ar mișca în vreun fel pe acest proiect și pe A7 lucrurile stau prost și acolo”, a mai spus Cătălin Drulă.

