Sorin Grindeanu a comentat la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu situația pasajului A1 Margina-Holdea. Ministrul Transporturilor a spus la Digi24 că „USR-iștii au cărat urși prin păduri” să îi arate că există în zonă și a subliniat că președintele USR, Cătălin Drulă, nu a făcut niciun kilometru de autostradă.

Întrebat despre faptul că Asociația Pro Infrastructura spune că pasajul A1 Margina-Holdea nu mai intră în PNRR și estimările de dare în funcțiune pentru 2027, Sorin Grindeanu a comentat faptul că această asociație cheltuie bani de la companii care fac autostrăzi.

„Eu aș vrea să vă uitați ce declara această asociație în urmă cu doi ani, când eram eu la început de mandat, adică la început de 2022, cum că nu reușim să semnăm contractele pe A7, un dezastru, o apocalipsă era. N-ați văzut vreun membru fondator care a fost ministru al Transporturilor și fost membru fondator la Asociația Pro Infrastructura? Dacă nu știți, vi-l spun eu: Cătălin Drulă. Doi, eu m-am săturat să răspund la acești domni și vă rog să verificați și dacă n-am dreptate o să-mi cer scuze public. Am văzut că s-or cărat cu avionul pe deasupra autăstrăzii A7 să filmeze, da? Asta înseamnă niște costuri. Eu îi provoc public să vină și să spună public dacă la Asociația Pro Infrastructura în ultimii trei patru ani s-au primit bani de la companii care fac autostrăzi în România sau de la companii care sunt asociate. Eu doar vă spun că sunt companii care în acest moment dezvoltă proiecte de infrastructură, în trecut când era domnul Drulă ministru dezvoltau proiecte de infrastructură în România și care contribuie la bunăstarea acestei asociații, ceea ce nu este ilegal, să fiu bine înțeles”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor acuză faptul că USR și Cătălin Drulă nu au dat în folosință niciun kilometru de autostradă.

„Dar trecând la cazul concret, că de la USR-iștii ăștia cât au fost la guvernare, n-au fost în stare... Sunt singurul ministru din 2007 de când am intrat în UE, nu, doi, îmi cer scuze, dar unul dintre ei e Cătălin Drulă care n-a fost în stare să dea nici măcar un kilometru de autostradă și drum expres în circulație. Din 2007 până acuma”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a spus că USR-iștii „au cărat urși prin păduri” ca să îi arate că există în zonă.

„Când am venit în funcție acest pasaj era blocat. Celebrele pasaje pentru urși unde, eu vin din Banat, nu există urși în zona aia. Au cărat tot USR-iștii urși prin păduri să-mi arate că există, nu există. Am văzut poze acum vreo șase luni când am spus că facem pasaj pentru urși, urși care nu există în acea zonă, că nu există. Și mi-au arătat tot niște domni de la USR niște filmări, dar erau din Banatul de sud, adică din Caraș acele filmări cu urși. Dar nu mai dăm timpul înapoi”, a spus ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor promite că firma care a câștigat licitația va da în folosință tronsonul A1 Margina-Holdea înainte de termen.

„S-a făcut această licitație și a câștigat-o o companie românească, un constructor foarte bun, cel care lucrează și pe A7 și care va termina înainte de termen. Este o lucrare de aproximativ 10 km pe care această companie o va termina și se va înscrie în termen. Săptămâna viitoare intră în șantier. Au fost chestiuni de mediu”, a mai precizat Sorin Grindeanu la Jurnalul de Seară.

