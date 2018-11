Ce autostrăzi și drumuri rămân fără bani după rectificarea bugetară

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a cheltuit până la finele lunii trecute doar 1,04 miliarde lei din alocarea bugetară de 2,33 miliarde lei. Restul banilor s-ar putea întoarce la buget cu ocazia rectificării bugetare votate vineri de Guvern.

FOTO: DN73, Pitești-Câmpulung - Fundata - Bran - Râșnov - Brașov va pierde din bani deși este plin de gropi

Discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, conform căruia nu se construiește autostrada Iași-Târgu Neamț – Mureș din cauza lipsei banilor nu stă în picioare. Rectificarea bugetară dar și execuția bugetară pentru compania la a cărei conducere se găsește Narcis Neaga indică sume uriașe care stau necheltuite aproape de finele anului și care se vor întoarce în buget pentru a fi direcționate către capitolul cheltuieli cu salariile majorat cu dărnicie de Guvern în acest an. Un kilometru in minus de autostradă, un leu in plus la salarii, pare a fi principiul pus în practică.

Dar cum stă compania condusă de Narcis Neaga din punct de vedere al banilor alocați și cheltuiți? Execuția bugetară pentru finele lunii octombrie indica 122 de proiecte în derulare în care s-au cheltuit doar 1,04 miliarde lei, adică undeva la 44%. Este una dintre cele mai proaste evoluții din ultimii ani. Astfel în 2014, la finele anului, s-au cheltuit 3,83 miliarde lei din 3,93 miliarde lei, 2015 2,36 miliarde lei din 3,34 miliarde lei, 2016 2,07 miliarde lei din 2,34 miliarde lei, 2017 1,67 miliarde lei din 1,75 miliarde lei.

Cel mai prost rezultat a fost înregistrat în 2015 când până la finele anului s-au consumat doar 70% din alocare.

Cifrele pentru finele lunii octombrie nu sunt desigur valabile pentru tot anul. Până la 31 decembrie CNAIR va mai face plăți către constructori. Plățile sunt făcute de CNAIR pe baza facturilor emise de constructori și a avizelor date de consultanții lucrărilor. Apoi CNAIR poate aștepta până la două luni pentru a achita factura primită, conform prevederilor din majoritatea contractelor semnate.

Totuși este puțin probabil că se vor plăti facturi de peste 50% din alocare în luna rămasă până al finele anului.

Lista proiectelor în suferință:

Autostrada Transilvania, alocare 428 milioane lei, doar 259 milioane lei cheltuiți

Autostrada București – Brașov (ieșire București), 104 milioane lei, doar 46 milioane lei cheltuiți

Centura București, A1-DN7 și DN2 – A2, alocați 69,7 miliaoen lei, chletuiți 2,9 milioane lei

Centura Suceava, alocați 30,6 milioane lei, cheltuiți 0,47 milioane lei

Centura Sud București, lărgire, alocați 30 milioane lei, cheltuiți 3,2 milioane lei

DN73, Câmpulung – Brașov. Șosea turistică ce traversează Branul. Alocați 61,31 milioane lei, cheltuiți 12,68 milioane lei

Centura Carei, alocați 20,95 milioane lei, cheltuiți 94 mii lei.

DN5, București – Adunații Copăceni, alocați 50,92 milioane lei, cheltuiți 11,53 milioane lei

Centura Târgu Mureș, alocați 19,14 milioane lei, cheltuiți 187 mii lei.

Proiectele de mai sus, dar și altele, urmează să fie trecute individual în revistă și în funcție de gradul de cheltuire a fondurilor până la finele anului se va decide suma amputată de la fiecare dintre acestea.

