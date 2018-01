Premieră în România | Autobuze cu GPS la țară

Călătorii au scăpat de aşteptatul autobuzului în staţii. Deocamdată vorbim doar de locuitorii din Bihor, judeţ unde în premieră în România, autobuzele sunt monitorizate prin GPS. De acum, oamenii ştiu exact când vine autobuzul şi cât fac până la destinaţie.

Aplicaţia BusBihor a fost lansată de administraţia judeţeană şi adună date de la aparatele GPS montate pe cele 250 de autobuze şi microbuze care fac curse în tot judeţul. Călătorii pot verifica orarul vehiculelor, în ce localitate se află acestea şi în cât timp ajung în staţia unde se află.

Vlad Gaje, Autoritatea de Transport Bihor: E un sistem care reuneşte 42 de operatori de transport, deci este o premieră în România.

Tânără: Mi se pare foarte fain, că nu ar trebui să vii până aici sau ceva fără să ştii şi aşa ştii direct ora şi tot, la cât să vii.

În timp ce tinerii apreciază aplicaţia şi o folosesc cu uşurinţă, călătorii în vârstă se ghidează tot după orarul afişat în staţii.

Bianca Firezar, jurnalist Digi24: Căutăm aici, scriem Oradea şi... Beiuş. Data de astăzi şi caută. Ia uitaţi cum vă apar.

Bărbat: Da, da. Orele de plecare şi tot!

Bianca Firezar: Arată ca programul acela de pe stâlp? Arată, nu?

Bărbat: Nu am smartphone, nu am. Am din ăsta vechi.

Persoană în vârstă: Eu sunt bătrân, nu prea ştiu umbla cu alea. Ar fi bine dacă ai şti umbla, că mai bine ştiu copiii umbla cu alea ca oamenii mai bătrâni.

Zilnic, din cei aproape 30 de mii de navetişti din Bihor, peste cinci mii aleg autobuze şi microbuze neautorizate sau fac autostopul. Noul sistem de monitorizare a curselor interjudeţene ar trebui să reducă numărul curselor-pirat, cred autorităţile.

Sandor Pasztor, preşedintele CJ Bihor: Tot programul şi practic tot sistemul este văzut de poliţie, un alt factor prin care punem în siguranţă nişte lucruri, un alt lucru prin care încercăm... pentru că să fie clar, pirateria există. Cred că nu va mai fi piraterie cu autobuze sau microbuze.

Aplicaţia a costat peste 50 de mii de lei, iar echiparea cu aparate GPS a maşinilor de transport aproximativ 200 de mii de lei.