Reparațiile celor două piste de la Otopeni, definitivate în iunie

Siguranţa navigaţiei nu este afectată pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" de la Otopeni, iar lucrările de reparaţii se desfăşoară potrivit unui calendar care prevede că pista 2 a aeroportului va fi funcţională la 20 iunie.

Informațiile au fost furnizate marți de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Minea în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru transporturi din Camera Deputaţilor pe tema situaţiei de la nivelul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.



"S-au făcut afirmaţii, acuzaţii că starea pistelor este dezastruoasă, că sunt incidente de securitate, de siguranţa navigaţiei. Vă pot spune că siguranţa navigaţiei nu este afectată. Dacă aceasta ar fi afectată, de îndată, Autoritatea Aeronautică ar impune restricţii. Sigur că în acest moment sunt câteva restricţii pentru anumite tipuri de aeronave, pentru cele cu patru motoare, dar asta nu înseamnă că restul avioanelor nu aterizează şi nu decolează în condiţii de securitate şi siguranţă a navigaţiei", a precizat Ionel Minea.



Secretarul de stat a oferit în continuare detalii legate de stadiul reparaţiilor la pistele de pe Otopeni.



"Pe data de 12 aprilie au început lucrările la calea de rulare Oscar. Vor fi finalizate pe data de 21 aprilie, adică în mai puţin de cinci zile. În zona pistei 1 se lucrează în acest moment la suprafeţele de mişcare. Sunt în lucru 3.000 de metri pătraţi de betoane, de dale care sunt acum înlocuite şi se va merge până la aproximativ 12.000 de metri pătraţi care vor fi înlocuiţi în continuare. Se lucrează în regim de două schimburi pe zi, de dimineaţă până seara, la orele 22,00. Şi în 20 aprilie, adică în mai puţin de câteva zile, vor demara lucrările la pista 1, şi anume pe zona laterală a pistei, acea zonă care acum ne-a obligat să impunem restricţii pentru aeronavele cu patru motoare, pentru Boeing-ul 747. Deci, în 20 aprilie vor începe lucrările la acostamentul pistei 08 dreapta, pista 1 şi vor finalizate în jurul datei de 10 mai", a spus oficialul MT.



Minea a adăugat că, în acelaşi timp, se va lucra la calea de rulare Delta, care acum generează cele mai mari probleme din cauza faptului că suprafaţa portantă a acesteia este mult, mult sub nivelul necesar încă de la faza de proiectare a acestei suprafeţe.



"În anii aceia, aeronavele erau de dimensiuni mai mici, iar acum când un avion cu o greutate mai mare şi obligatoriu trece, atunci când aterizează pe pista 1, această suprafaţă Delta, este profund afectată datorită acestei supraîncărcări. Şi ani de zile de exploatare în aceste condiţii au condus la deteriorarea acestei suprafeţe. În acest context se vor executa reparaţii la această suprafaţă Delta, deci acea cale de rulare care este laterală pistei", a completat el.



Secretarul de stat a anunţat, totodată, termenul de finalizare a lucrărilor la pista 2.



"În data de 20.06.2018, pista 2, care, în acest moment, are un prag şi operăm pe ea doar pe 2.200 de metri, va fi operaţională în proporţie de 100%. Adică, inclusiv acest prag care acum prezintă neconformităţi va fi dat în exploatare în condiţii de siguranţă, normale. Deci, aşa cum v-am prezentat în 30.06, vom avea pista 2 operaţională 100%, vom avea pista 1 cu acostamentele remediate, suprafaţa Delta va fi refăcută, întreţinută, reparaţii. Nu vom trece la reparaţii capitale, acelea vor face obiectul unei altui contract (...), va începe operaţiunea de la începutul anului 2019 pentru o reparaţie capitală a întregii piste 1, vom înlocui cei 12.000 de metri pătraţi de beton pe suprafaţa platformei 1 din zona pistei 1. Pe sub calea de rulare Alfa se vor înlocui 4.000 de metri pătraţi în această perioadă, până-n 20.06. În acest fel, până la sfârşitul lunii iunie vom avea operaţional aeroportul fără restricţii, fără niciun fel de probleme ", a mai precizat Ionel Minea.



Potrivit acestuia, toate lucrările se desfăşoară în baza unui contract cadru încheiat în 2016, contract care a fost semnat după "doi ani de licitaţii, contestaţii şi tot ce înseamnă procedură de achiziţii".



Autoritatea Aeronautică Civilă din România (AACR), a solicitat la începutul lunii aprilie aeroportului Henri Coandă restricţionarea traficului aerian pentru anumite categorii de aeronave, cu literă de cod superioară. Este vorba de categoriile E, pentru avioane cum sunt Boeing 767, Boeing 777, Airbus 330 şi 340, precum şi de categorie F, cum sunt Boeing 747-800 sau Airbus A380. După apariţia documentului mai avut loc întâlniri, la sediul Ministerului Transporturilor şi la sediul Autorităţii, unde s-a discutat pe tema infrastructurii căii de rulare, de mentenanţă şi alte probleme, iar experţii CNAB vor furniza documente suplimentare legate de starea infrastructurii. Oficialii aeroportului au invocat şi începerea lucrărilor de modernizare a pistei 1 a Aeroportului Otopeni şi de intervenţii la pista 2.