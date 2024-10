Banca Europeană de Investiții a aprobat finanțarea a trei proiecte importante în energie și transporturi pentru România. Astfel, România primește 394 de milioane de euro pentru energie și transporturi. Bogdan Mîndrescu, secretar de stat Ministerul Transporturilor a spus la Digi 24 că obiectul este să absoarbă până la 6 miliarde până în 2030.

Primul proiect este pentru construcția unor capacități de producere a energiei regenerabile, sisteme și panouri solare destinate asigurării consumului aeroporturilor din România, dar și instalații de stocare. Pentru acest proiect, România a solicitat o primă finanțare de 70 de milioane de euro și preconizează o investiție totală de 200 de milioane de euro. Al doilea proiect vizează mobilitatea urbană durabilă și eficiența energetică în transporturi. România va achiziționa 12 garnituri de metrou de nouă generație. Prima finanțare înseamnă 6,2 milioane de euro dintr-un total de 132 de milioane pentru modernizare. Banca Europeană de Investiții a mai aprobat 62 de milioane de euro pentru finanțarea electrificării unor porțiuni de cale ferată.

Jurnalist Digi24: Care este situația cu investițiile europene din domeniul transporturilor, cât reprezinta mai exact?

Bogdan Mîndrescu, secretar de stat Ministerul Transporturilor: Acum depinde despre ce parte de investiții în fonduri europene discutăm. Avem programul infrastructură mare, unde noi am fost doar organism intermediar și am reușit să închidem cu absorbție de 125 % exercițiul trecut. Avem exercițiul actual unde deja am trecut pe partea de supra contractare în PT. Și, de asemenea, am reușit să accesăm bani din Fondul de modernizare, bani care sunt gestionat și destinați inițial zonei de energie, dar a mers pe componenta de eficiență energetică în transporturi și, după ultimele aprobări transmise de BEI, am reușit să depășim un miliard de euro alocare din Fondul de modernizare.

Noi targetăm să depășim 6 miliarde până în 2030. Au fost ultimele trei aprobări care pe care le-am primit cu privire la sumele de aproximativ 394 de milioane de euro, pe care le-ați anunțat mai devreme în emisiune. De asemenea, căutăm să finanțăm alte lucruri mai departe. Colegii mei au fost la Bruxelles și au reușit la Comisie obțină finanțarea studiilor de fezabilitate pentru electrificări în valoare de 1,8 miliarde. Deci, în anii următori ne pregătim să depunem electrificări de peste 1,8 miliarde de euro pe Fondul de modernizare.De asemenea, și multe alte proiecte.

Jurnalist Digi24: Toată lumea își dorește să vadă cât mai multe a autostrăzii. Câți kilometri de autostradă se vor face în următorii ani? Ce proiecte există în derulare, mai exact, la Ministerul Transporturilor pe bani europeni în următorii ani?

Bogdan Mîndrescu, secretar de stat Ministerul Transporturilor: În prezent, Ministerul Transportului și Infrastructurii, prin CNAIR are în derulare proiecte de autostrăzi, drumuri expres care însumează aproximativ 720 km cu o valoare de peste 10 miliarde de euro. Dintre care avem cele mai importante proiecte, după cum bile le știți: Autostrada A7, Autostrada A1, Transilvania, Autostrada A8, capetele dintre Târgu Mureș - Târgu neamț și multe alte proiecte.

Jurnalist Digi24: În ceea ce privește aeroporturile, când vor produce singure energia de care au nevoie?

Bogdan Mîndrescu, secretar de stat Ministerul Transporturilor: Aici cred că discuție care trebuie să o purtați cu aeroporturile pentru că fiecareare un necesar. Noi gestionăm deocamdată trei aeroporturi, trei companii, pentru că compania aeroporturi București are două aeroporturi. În total avem patru aeroporturi: Timișoara, Constanța și Compania Aeroporturi București: Aeroportul Băneasa și Otopeni. Am pornit acest program pentru zona de fotovoltaice cu finanțare sută la sută din Fondul de modernizare, 100% nerambursabil. și așteptăm să vină cu proiecte.

Am avut o întâlnire la Ministerul Transporilor cu absolut toate aeroporturile, cu Asociația Aeroporturilor din România și ne dorim să le creăm și noi axe de finanțare.

Editor : C.S.