O soluție mai puțin obișnuită a fost găsită de șoferii de microbuze care trebuie să treacă peste un pod ce trebuie reparat, în Buzău. Structura de rezistență este afectată și pot circula pe acolo doar vehiculele cu masă de cel mult 3,5 tone. Ca să nu depășească limita, șoferii opresc la capătul podului, iar călătorii coboară și trec pe jos. Se reîntâlnesc la celălalt capăt.

Suntem la Siriu, în județul Buzău.

„Traversăm podul, asta-i situaţia, bătaie de joc”, spune un călător dat jos din microbuz.

Aşa arată cursele făcute de o firmă de transport pe ruta Braşov - Buzău. După ce a fost stabilită limita de greutate la 3,5 tone, călătorii sunt nevoiţi să coboare înainte de viaductul Giurca, de pe Drumul Naţional 10, să-l traverseze pe jos, iar apoi să urce la loc în microbuz. Totul, pentru a respecta regula.

- Din cauza restricţiei de tonaj, explică șoferul de microbuz.

- Gol microbuzul se încadrează?

- Da, masa proprie fiind de 3.140 de kg.

„La doi-trei colegi de-ai noştri li s-a suspedat dreptul”, povestește Marian Corceanu, șofer. El spune că această soluție, a călătorilor dați jos și puși să traverseze podul pe jos, este singura la care se poate recurge.

Chiar dacă recunosc că nu e deloc confortabil, călătorii spun că s-au obișnuit.

- Sunt probleme, nu toată lumea are maşină, eu nu am, dar când ai nevoie, eu vin de două trei ori pe an acasă, n-avem ce face, asta e situaţia, spune unul dintre ei.

- Sunteţi înţelegători cu şoferii?

- N-avem ce face, ca să ajungem la destinaţie.

Călătorii ajung în partea cealaltă a podului, unde deja așteaptă microbuzul.

- Sunteţi toţi? întreabă șoferul.

- Da, da.

- Putem merge? Da? Bine!

Pe viaduct se circulă pe o singură bandă încă de anul trecut.

Primele probleme de pe Viaductul Giurca au apărut în luna aprilie a anului trecut când în mijlocul construcţiei suspendate a apărut o gaură foarte mare. Specialiştii spun că sunt probleme şi la structura de rezistenţă cel mai probabil cauzate de vibraţiile produse de maşinile de mare tonaj.

Reprezentanţii CNAIR spun că vor face o nouă analiză, pentru a vedea dacă limita de tonaj va putea fi mărită şi că anul viitor vor începe lucrările de reabilitare.

„Urmează să intervenim acolo cu reparaţii mai ample, este vorba despre un proiect de şase milioane de lei, a fost deja semnat contractul pentru proiectare şi execuţie, iar în acest moment ne aflăm în faza de proiectare, apoi se va intra în faza de execuţie, care va presupune inclusiv înlocuirea plăcii de suprabetonare”, a explicat pentru Digi24 Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

Viaductul Giurca nu e singura zonă cu probleme de pe DN10. Anul trecut, doar în judeţul Buzău au fost identificate 24 de puncte unde drumul s-a rupt din cauza alunecărilor de teren. Doar câteva au fost deja reabilitate.

