Soluțiile găsite de primăriile de sector la problema locurilor de parcare din București. În Sectorul 4 se introduc taxe pe bulevarde

Bucureștiul are 1 loc de parcare la 5 mașini. Și asta doar pentru mașinile înmatriculate în Capitală. Această statistică nu include mașinile șoferilor care locuiesc în București, dar au mașinile înmatriculate în alte orașe. Astfel, găsirea unui loc de parcare este o adevărată aventură, mai ales pe timp de zi când cu toții vrem să găsim un loc de parcare cât mai aproape de sediul firmei la care lucrăm sau la instituția unde avem treabă. Primăria Sectorului 4 a venit cu o soluție – taxarea locurilor de parcare aflate pe marile bulevarde. Decizia este, însă, contestată de Primăria Capitalei.

Nici măcar 1 minut. Atât rămâne liber un loc de parcare pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală. În lipsă de locuri de parcare, autoritățile caută soluții. Iar Primăria Sectorului 4 a anunțat că, începând cu data de 23 august, șoferii care vor parca pe bulevardele principale vor fi taxați, descuranjându-i astfel pe cei care își lasă mașinile aici zile întregi.

Șoferii care vor parca pe bulevardele principale din Sectorul 4 vor fi taxați

Tariful va fi cuprins între 1 și 2 lei, în funcție de cât de aglomerată este zona. Plata se va face SMS la numărul 7424 sau folosind aplicația de parking a Primăriei Sectorului 4. Persoanele care refuză să o achite se vor trezi cu roțile autovehiculelor blocate. Parcarea este gratis de la ora 18 până a doua zi la ora 8.

-Este o idee foarte bună. Cei care au reședință aici pot parca pe trotuar că li s-au făcut locuri de parcare. Noi cei care mai avem nevoie în zonă ar fi ok să avem și noi, pentru 5 minute, 10 minute, un loc de parcare sigur, ca să nu ni se ridice mașinile. Am încercat să parchez pe partea cealaltă, nu am reușit să parchez, m-am dus din nou la sensul giratoriu, m-am întors de la sens. Este calvar în București cu locurile de parcare.

-Aici sunt parcările de reședință, dacă ai treabă la bancă oamenii în general de la 9 la 5 sunt plecați la muncă și poți să folosești pentru 5 minute un loc din acesta. Dar sunt foarte mulți care parchează pe avarii și se îngreunează traficul. E greu cu parcarea în București.

Primăria Capitalei anunță însă că măsura este în contradicție cu strategia de parcare a muncipalității.

Stelian Bujduveanu – viceprimarul Capitalei: Nu este legal ceea ce încearcă să facă Primăria Sectorului 4 sau orice altă primărie de sector, dacă ar încerca. Strategia de parcare la nivelul municipiului București, parcările de reședință sunt în administrarea sectoarelor, iar restul parcărilor publice sunt în administrarea Primăriei Capitalei. Avem chiar și un contrcat de serviciu de delegare a serviciului care se ocupă de parcările publice din București.

Cum găsirea unui loc de parcare în Capitală este o adevărată provocare, fiecare primărie de sector caută soluții.

În cartierul Rahova se vor construi 3 parcări supraterane

Primăria Sectorului 5 are în plan construirea a trei parcări supraterane în cartierul Rahova, cu o capacitate de peste 730 de locuri. Cea mai mare astfel de parcare va fi construită pe Șoseaua Alexandriei. Va avea peste 11.000 de mp. Structura va fi una metalică și vor fi amenajate o piață volantă, un teren de sport și spații verzi.

În sectorul 3, există o parcare de 750 de locuri sub bulevardul Decebal care este terminată de aproape jumătate de an, dar în momentul de față nu este dată în folosință.

La nivel de Capitală cele mai multe locuri de parcare sunt în sectorul 3, iar cele mai puține în sectorul 1. Acestea sunt parcări de reședință și se află în administrarea primăriilor de sector.

La aceste locuri de parcare se adaugă și cele amenajate de Municipalitate, respectiv mai puțin de 12.000, pentru care autoritățile au impus taxe ce pleacă de la 2,5 lei pe oră și care pot depăși 17.000 de lei pe an.

Datele oficiale arată că Bucureștiul are mai puțin de 250.000 de locuri de parcare, dar nevoia este de 5 ori mai mare și este în creștere de la an la an.

Editor : A.P.