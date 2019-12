STB a garantat plătirea datoriilor la Fisc cu sediul şi autobuzele recent achiziţionate

Societatea de Transport Bucureşti a ajuns să garanteze la Fisc, cu sediul şi parcul de autobuze o eșalonare a datoriei de 231 de milioane de lei, a confirmat azi, într-o intervenţie telefonică la Digi24, directorul STB, Mihai Creci.

Mihai Creci, directorul STB: Suntem societate comercială de un an de zile, avem relaţii contractuale care se desfăşoară pe baze economice şi, într-adevăr, am acumulat nişte datorii la ANAF, este o procedură fiscală foarte clară pentru a eşalona aceste datorii se cere o garanţie, ca la orice bancă comercială sunt nişte garanţii. Am avut bunuri care au fost evaluate de către un expert evaluator agreat de ambele părţi, şi cu ele am garantat pentru cinci de acum încolo o eşalonare la plata TVA-ului, la ANAF.

Jurnalist: Dacă nu vă plătiţi aceste datorii asta înseamnă că fiscul poate să execute silit imobilul, poate opri cu ajutorul poliţiei autobuzele în stradă pentru a le lua certificatele de înmatriculare?

Mihai Creci, directorul STB: Asta nu se va întâmpla niciodată, vom plăti datoriile pentru că cinci ani de-acum încolo, lunar, va trebuie să plătim o sumă care nu este foarte greu de plătit şi nu se va ajunge la acest lucru.

Jurnalist: Pentru că, pe de altă parte, cheltuieli, înţelegem, mai are de făcut STB, care, în momentul de faţă, are un parc auto învechit, aţi spus că e nevoie de autobuze şi tramvaie noi, asta înseamnă din nou cheltuială, de unde ar veni veniturile?

Mihai Creci, directorul STB: Mă bucur că puneţi problema aşa pentru că, de fapt, din acest motiv s-a ajuns la aceste datorii. Parcul nostru auto s-a mărit cu 80% faţă de anii precedenţi. Dacă anul trecut aveam aproximativ 1000 de mijloace de transport pe stradă, acum avem 1800 şi ceva. Ăsta este un motiv, au crescut şi cheltuielile. Şi cheltuielile au mai crescut şi datorită faptului că de un an de zile intrăm foarte mult pe regiunea Ilfov. Dacă până acum nu operam decât în Bucureşti şi cu mici excepţii la unele comune sau oraşe din jurul Bucureştiului, din septembrie anul trecut, STB-ul merge 144 de maşini în majoritatea comunelor şi oraşelor de pe lângă Bucureşti. Astfel că au crescut şi cheltuielile de exploatare, noi ne-am transformat în societate comerciale şi, deci, funcţionăm pe principii strict economice de anul trecut. Este normal să întâmpinăm anumite dificultăţi în relaţiile acestea comerciale, dar nimic ieşit din comun.

Jurnalist: Cum faceţi să nu ajungeţi la o creştere a tarifelor în aceste condiţii?

Mihai Creci, directorul STB: Trebuie să ştiţi că noi, odată cu transformarea în societate comercială, avem un contract pe 2 ani de zile cu Asociaţia Intercomunitară de Transport Public Bucureşti-Ilfov, un contract prin care suntem plătiţi la numărul de kilometri efectuaţi. Deci noi, lunar, facturăm către această asociaţie numărul de kilometri efectuaţi şi factura ni se plăteşte. Asta este relaţia contractuală principală pe care noi o avem, este sursa noastră de venit în acest moment.