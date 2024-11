VIDEO Cum arată primul tren nou cumpărat de CFR în ultimii 20 de ani. Azi a făcut prima călătorie

Primul tren nou cumpărat de statul român în ultimii 20 de ani a plecat în această dimineață din Gara de Nord a Capitalei, cu destinația Brașov. Este despre o garnitură dotată cu internet wireless, prize cu USB și sistem de informare în timp real pentru călători.

La călătoria inaugurală a fost prezent și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

În perioada următoare, vor fi introduse în circulație încă 36 de astfel de trenuri, care vor face legătura între București și litoral, Timișoara, Arad, Sighișoara sau Craiova.

Potrivit CFR, trenul are din 6 vagoane, oferind o capacitate de 351 de locuri.

„Modelul Coradia Stream este primul tren furnizat de către firma producătoare Alstom Ferroviaria S.p.A. pentru transportul feroviar de pasageri din România, în cadrul contractului de achiziţie încheiat şi derulat de către ARF. CFR Călători va opera rama electrică Alstom pe ruta Bucureşti Nord – Ploieşti Vest – staţiunile de pe Valea Prahovei – Braşov ca tren Interregio şi cu tarif aferent acestui rang de tren, conform contractului de servicii publice încheiat de companie, cu ARF. Astfel, un bilet pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov costă 63,00 lei la clasa a II-a şi 91,00 lei la clasa I, pasagerii având posibilitatea să cumpere deja bilete la acest tren”, potrivit CFR.

Pasagerii sunt încântați de noul tren:

- Este extraordinar; am rămas surprinsă plăcut. Eu nu mai locuiesc în România de ceva ani și acum am venit pentru o urgență. Arată diferit; arată ca un tren din Belgia, că de acolo vin. Și am putut să îmi iau și bilet online. Deci lucrurile evoluează.

- Vă dați seama că se cunoaște evoluția. Se simte că circuli mai elegant.

Editor : M.B.