Un cetățean a împrumutat statul cu 50 de milioane de lei la o dobândă mai bună pentru că este donator de sânge

Ministerul Finanțelor a derulat recent prima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din 2023, iar un cetățean a împrumutat statul cu o sumă uriașă, beneficiind de o dobândă mai mare pentru că este donator de sânge.

Perioada de desfășurare a fost 27 martie – 10 aprilie.

Potrivit ministerului, donatorii de sânge au primit o dobândă mai mare pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadența la un an, de 7,7%. Aceasta a fost cea mai mare oferită în cadrul ediției. De asemenea, un alt beneficiu oferit donatorilor a fost scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere, de la 5.000 de lei la 500 lei.

Au putut beneficia de condițiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care au făcut dovada donării de sânge începând cu 30 septembrie 2022.

Ziarul Financiar a scris că cel mai mare ordin de subscriere înregistrat în cadrul acestei ediții a programului Fidelis a fost al unui donator de sânge, care a cumpărat 500.000 de titluri de stat cu 50 de milioane de lei, la o dobândă de 7,7% pe 1 an. Astfel, după un an, persoana va primi înapoi principalul de 50 de milioane de lei, la care se adaugă echivalentul dobânzii de 7,7% pe an, adică 3.850.000 lei. Câștigurile obținute prin titluri de stat sunt neimpozabile.

Prima ediție FIDELIS din 2023 a conținut și tranșele uzuale, respectiv: titluri de stat în lei, cu scadențe de 1 an și 3 ani și dobânzi anuale de 6,70% și respectiv 7,35%, și titluri de stat în euro, cu scadențe de 1 an și 5 ani și dobânzi anuale de 3,70%, respectiv 5,80%. Cea mai mare subscriere în cazul tranșelor obișnuite a fost de 20 de milioane de lei, pe un an.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

