Zahărul și medicamentele ne costă mai mult. Ce mai cuprinde lista cu alimente și produse care s-au scumpit

Zahărul, energia termică, detergenţii se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an. Și medicamentele ne costă mai mult, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

În luna august a acestui an, preţul zahărului a fost cu 30,20% mai mare comparativ cu august 2022, cel al margarinei a urcat cu 20,85%, în timp ce ouăle s-au scumpit cu 19,69%, peştele proaspăt cu 18,7%, peştele şi conservele din peşte cu 18,44%, iar berea cu 17,82%.

Preţul uleiului a scăzut, în ritm anual, cu 21,47%, uleiul, grăsimile şi slănina cu 17,45%, făina s-a ieftinit cu 12,25%, produsele de morărit cu 8,61%, iar mălaiul cu 3,43%.

Faţă de luna iulie a acestui an, cel mai mult s-au scumpit citricele şi alte fructe meridionale (plus 4,88%), carnea de bovine (plus 1,14%), conservele din fructe (0,99%), conservele şi alte produse din peşte (0,82%) şi preparatele din carne (0,7%).

Pe de altă parte, făina a fost mai ieftină cu 16,97% în august faţă de iulie 2023, produsele de morărit au avut un preţ mai mic cu 15,34%, mălaiul s-a ieftinit cu 13,16%, iar uleiul cu 7,7%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit energia termică, cu 23,82%, detergenţii, cu 22,17% şi articolele de igienă şi cosmetice, cu 17,96%.

În ultimul an, combustibilii s-au ieftinit cu 2,86%, iar energia electrică a consemnat un minus de 2,78%.

Faţă de luna precedentă, în august, medicamentele au costat mai mult cu 20,78%, iar articolele medicale au consemnat un plus de 15,49%.

Potrivit datelor INS, energia electrică a fost mai ieftină cu 1,52%.

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele în transportul aerian - plus 19,12%, în sectorul apă, canal, salubritate - plus 19,11% şi igienă şi cosmetică ( plus 17,15%).

În august, faţă de iulie, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte serviciile de transport aerian, 1,99%, reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, cu 1,44% şi confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte, 0,90%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor în luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% în iulie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%

În august, comparativ cu iulie, rata inflaţiei a fost 0,54%.

Editor : M.I.