Eforturile a 6 echipe de salvatori și câini din Craiova, felicitate de Ambasada Turciei: „Am văzut cât au ajutat și nu voi uita”

Meritele celor 6 salvatori din Craiova, care au salvat oameni prinși sub dărâmături în Turcia, au fost aplaudate de un întreg oraș. Autoritățile din Dolj și ambasadorul Turciei în România au ținut să le mulțumească pentru curajul și ajutorul de care au dat dovadă în cele 3 zile de luptă contra cronometru pentru viață.

Cele 6 echipe de salvatori din Craiova au luptat cot la cot, zi și noapte, alături de autoritățile din Turcia.

Liviu a plecat în Turcia alături de Flesh, patrupedul lui care a ajutat la salvarea oamenilor prinși sub clădirile dărâmate.

Liviu Ionescu - coordonator salvatori: Faptul că Flesh intra și semnaliza, era foarte agitat, era un punct de reper pentru toate echipele de intervenție.

Catastrofa din Turcia a lăsat urme adânci.

Liviu Ionescu - coordonator salvatori: Mi-ar fi plăcut să fi găsit mult mai multe vieți omenești decât am găsit noi, mi-ar fi plăcut să văd mult mai mulți oameni fericiți. Reîntoarcerea nu face decât să te reanalizezi, să te redescoperi. Mai în glumă, mai în serios, trebuie să vezi comportamentul câinelui, reacțiile post eveniment. Trebuie clar să ne luăm o pauză de relaxare mentală.

Cosmin Rădulescu - salvator: Am fleshuri de imagini la care, cu siguranță, mult timp o să mă gândesc. Și asta se întâmplă de când am venit acasă, nu când eram acolo. Acolo nu puteam să ne gândim foarte mult la lucrul acesta, ci mergeam mai departe.

Noul ambasador al Turciei în Româina le-a mulțumit salvatorilor români.

E.S. Özgür Kıvanç Altan - ambasadorul Republicii Turcia în România: În aceste 3 săptămâni de când sunt aici încă nu am văzut România, dar am văzut românii și am văzut cât de mult au ajutat țara noastră și nu voi uita asta niciodată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Centrul de Educare Canină Craiova a acționat în Turcia voluntar, din fonduri proprii.

Editor : A.P.