45.000 de spectatori au fost prezenți miercuri seara pe Arena Națională, unde timp de aproape 2 ore s-au bucurat - în ciuda unei ploi torențiale - de un nou concert susținut la București de formația Depeche Mode. Concertul face parte din turneul „Memento mori”, titlul celui mai recent album Depeche Mode, lansat în primăvara acestui an. Pe lângă piesele de promovare ale noului album, fanii au putut asculta și marile hituri ale formației, din anii 1980-1990.

Depeche Mode au cântat alături de public piese celebre precum „It's no good”, „Evertything counts”, „A Question of Lust”, „I feel you”, „Word in my eyes”, „Wrong”, „Stripped”, „John the Relevator” sau „Enjoy the Silence”.

Marile hituri „Never let me down” și „Personal Jesus” - interpretate la bis - au închis concertul.

Ploaia torențială, izbucnită la jumătatea concertului, a fost întâmpinată cu urale de către publicul aflat pe gazon (celebrul acoperiș de pe Arena Națională a rămas și de această dată pe poziția „deschis” - nu că ar fi funcționat vreodată).

Ploaia a răcorit însă, la propriu, atmosfera „incendiară” (ca să folosim un clișeu din perioada când Depeche Mode rupeau topurile mondiale din perioada lor „synth-pop”, cu piese precum „People are people” sau „Masters and servants” (care, din păcate, nu au mai intrat în playlist-ul turneului „Memento Mori”).

Sunetul a fost bun (pentru cei aflați pe gazon) și slăbuț spre decent (pentru cei aflați în tribune) - dar aceasta este doar o altă meteahnă a Arenei Naționale, care provoacă dezbateri la fiecare concert major.

Norocul (pentru cei aflați la tribune) a fost că spre final, melodiile (în special cele de la bis) s-au dat oricum „mai tare”, ceea ce a mai estompat din senzația neplăcută că muzica vine, cumva, de foarte departe și ajunge, cu mare greutate, până la cei aflați în tribune ori peluză.

Dar toate aceste detalii tehnice, pur și simplu, nu au mai contat, judecând după review-urile și părerile cvasi-unanime de pe rețelele sociale ale fanilor formației prezenți la concertul de la București.

Acesta este primul concert Depeche Mode desfășurat cu ultimii doi soliști originari ai formației - Dave Gahan și Martin Gore - după moartea, în mai anul trecut, a lui Andrew Fletcher, unul dintre membrii fondatori ai formației.

Primele hituri ale Depeche Mode au fost înregistrate în anul 1981: New Life şi Just can't get enough. După plecarea lui Clarke, în formaţie a fost cooptat Alan Wilder. În noua formulă (Gahan, Gore, Fletcher şi Wilder), Depeche Mode a cunoscut un uriaş succes internaţional în anii 1980-1990, cu hituri precum Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You.

În 1995, Wilder şi-a anunţat retragerea din Depeche Mode. De atunci, formaţia Depeche Mode a rămas în formula sa consacrată de trio: Fletcher, Gore şi Gahan și ulterior, după moartea lui Fletcher, în duetul Gore și Gahan