Directorul New Strategy Center, George Scutaru, a avertizat miercuri, la Digi24, că decizia SUA de a retrage sute de militari americani din România slăbește securitatea în regiunea Mării Negre, precizând că transmite un semnal „greșit” Rusiei, care va fi astfel „încurajată” să-și intensifice incursiunile în țara noastră. Expertul atrage atenția autorităților române că trebuie să facă tot ce e posibil pentru a „schimba această atitudine americană”.



„Statele Unite nu și-au ascuns faptul că doresc o recalibrare a prezenței militare americane din Europa spre zona Indo-Pacificului. Ceea ce îngrijorează este faptul că iarăși să ajungem la un dezechilibru între zona baltică și zona Mări Negre. Dar trebuie să privim această retragere într-un context mai larg al unor negocieri pentru procesul de pace în Ucraina. Rusia întotdeauna și-a manifestat nemulțumirea pentru o prezență militară americană aliată apropiată de granițele sale, iar Mihai Kogălniceanu este cea mai apropiată bază de Sevastopol. Sincer speram ca după intervenția americană în Iran din nou America să înțeleagă importanța bazei Mihail Kogălniceanu, așa cum a fost ea pentru operațiunile din Afganistan, baza de la Kogălniceanu fiind o bază importantă pentru tranzitul trupelor americane.

De asemenea, dacă ne uităm pe hartă, cea mai apropiată țară de sudul Ucrainei, foarte bogată în minerale rare, americanii încheind cu ucrainenii un acord pentru exploatarea acestor minerale și cea mai apropiată bază este baza Mihai Kogălniceanu. Deci acestea ar fi trebuit să fie niște avantaje strategice, pentru a-i face pe americani să mențină aceste fluxuri. Eu cred că în perioada următoare ar trebui să existe un dialog mult mai intens, fiindcă trebuie să vedem ce se poate face. Trebuie să fim conștienți că noi nu am avut un număr niciodată de trupe americane, numărul lor a evoluat în funcție de contextul de securitate. Am avut mai multe 1.600 sau mai puțin de 1.600, am avut mai puțin militari americani și cu alte ocazii. Problema este ca la următoarea rotație, nu la cea care va descrește numărul de americani, este până atunci să-i convingem pe americani că este nevoie să-și crească numărul de mini”, susține George Scutaru.

Expertul spune că în acest context miza întâlnirii dintre președintele Nicușor Dan și Donald Trump este uriașă.

„Există o nouă birocrație la Pentagon în favoarea descreșterii de trupe în Europa și lucrul acesta va continua. Singurul care poate să influențeze printr-o decizie politică este președinte Trump. Deci este nevoie ca o administrație de la Cotroceni să pregătească foarte bine viitoarea vizită. (...)

Ceea ce trebuie să faci România, așa cum a făcut ani de zile în care a vorbit despre importanța strategică a Mării Negre, este să convingă partenerul american să revină asupra deciziei dintr-o formă sau alta, și lucrul acesta trebuie făcut pe toate canalele. De la servicii de informații, care au colaborare foarte bun în plan militar cu americanii, la Ministerul de Externe, Ministerul Apărării și repet, să pregătim foarte bine vizita președintului Nicușor Dan, care într-adevăr poate schimba această atitudine americană”, a explicat expertul.

Decizia SUA încurajează Rusia să-și intensifice incursiunile în România

George Scutaru avertizează că decizia SUA slăbește securitatea în regiunea Mării Negre și îndeamnă autoritățile române să ia măsuri.

„Mai este un lucru pe care, din păcate, americanii îl fac în această retragere. Deci dau un semnal că interesul se concentrează spre zona baltică și este foarte posibil să vedem o agresivitate mai mare a Federației Ruse în zona economică exclusivă a României, prin incursiuni în spațiul aerian cu drone, fiindcă ei pot interpreta această retragere ca pe un semnal greșit, a dezinteresului american față de zonă, ceea ce va face ca Rusia să fie încurajată să aibă un comportament mult mai agresiv. Această decizie vulnerabilizează securitatea în regiunea Mării Negre. Înțeleg maniera mai diplomată la care oficialii noștri apelează, este firesc, sunt oficiali într-un dialog cu americani, dar în același timp trebuie să avem totul, curajul, cel puțin la nivel de experți, să spunem că aceasta este o decizie eronată din partea Statelor Unite”, a mai spus acesta.

MApN a anunțat în această dimineață că SUA au informat autoritățile române că urmează să retragă sute de soldați americani de la baza Mihail Kogâlniceanu.

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotaţiile în Europa se menţionează şi forţe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era aşteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, a transmis ministerul.

Ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat că „vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani în România”.

