4.500 de perechi de pantofi așezate în fața Consiliului European

Membrii organizației civice globală Avaaz, care militeză pentru drepturile omului, au făcut un gest simbolic și au umplut piața Jean Ray, din Bruxelles, Belgia, cu 4.500 de perechi de pantofi, câte una pentru fiecare palestinian și israelian ucis în ultimii 10 ani.

Organizația le cere membrilor Uniunii Europene și Națiunilor Unite să impună sancțiuni Israelului pentru violențele care au loc de ani de zile în Palestina și în care au fost uciși mii de oameni.

„Cetățenii europeni au un mesaj clar pentru guverne: viețile palestinienilor contează pentru noi și trebuie să conteze și pentru voi. Este responsabilitatea noastră să transmitem un mesaj clar guvernului condus de Netanyahu și să spunem că violențele trebuie să înceteze. Ce se întâmplă în Palestina este un apartheid modern, iar faptul că Europa se face că nu vede nu ajută la protejarea oamenilor”, a declarat Christoph Schott, directorul de campanie al Avaaz.

Good morning EU Foreign Ministers -- will you come visit the Palestinian Lives Matter Monument at Place Jean Rey before your council meeting today? 4500 shoes for every person killed in the Israel-Palestine conflict since 2009. pic.twitter.com/8X1wcufehf