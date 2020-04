4 ventilatoare pulmonare la 12 milioane de oameni. OMS se teme că în țările mai sărace pandemia ar putea provoca un dezastru

Africa gazduieşte peste 1.2 miliarde de suflete, dar este, potrivit OMS, cel mai nepregătit continent pentru a se lupta cu pandemia de coronavirus, relatează Mediafax. Cele mai multe ţări ale Africii sunt complet nepregătite pentru o răspândire agresivă a virusului, deşi acesta a ajuns acolo. Sudanul de Sud are 5 ventilatoare pulmonare pentru 12 milioane de oameni, adică un ventilator la fiecare 3 milioane cetăţeni.

Coronavirusul a afectat 2.2 milioane de oameni la nivel global şi a provocat moartea a 155.000 mii dintre aceştia. Până acum, continentul african a fost mai ferit, dar în capitalele unor ţări au fost deja diagnosticate cazuri. Pentru moment, numărul pacienţilor este de ordinul zecilor ori sutelor în cele mai mari focare identificate. OMS se teme că o răspândire comunitară ar face ravagii în Africa. Asta pentru ca spitalele sunt total nepregătite.

CNN scrie că Sudanul de Sud are doar 4 ventilatoare pulmonare la o populaţie de 12 milioane oameni. Burkina Faso are 11 ventilaotare, Sierra Leone 13, iar Republica Centrafricană doar 3 ventilatoare. Aceste ţări au cu mult mai puţin decât Venezuela, stat aflat sub sancţiuni foarte aspre, care se confruntă cu o gravă criză economică şi umanitară.

„Am văzut deja cum virusul a pus la pământ sisteme de sănătate din ţări avansate. Există motive de îngrijorare”, a spus Elino Raikes, vicepreşedinte al International Rescue Committee (IRC).

Potrivit OMS, unul din cinci oameni infectaţi cu coronavirus necesită internare.

Ca urmare a răspândirii coronavirusului, guvernul american a comandat înca 500.000 ventilatoare, în timp ce Marea Britanie a anunţat că va mai achiziţiona încă 18.000. Franţa şi-a fixat ca obiectiv producerea a încă 10.000 ventilatoare pulmonare.

