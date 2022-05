Ministrul rus de externe Serghei Lavrov este un diplomat foarte abil, iar declarația sa cu care a șocat recent - că Hitler ar fi fost evreu și că cei mai mari antisemiți sunt chiar evreii înșiși - nu este deloc întâmplătoare, ci este un mesaj intenționat adresat Israelului, care a făcut ceva ce a deranjat Moscova, „probabil de conivență cu Statele Unite”, a comentat luni seară, la Digi24, fostul ministru de externe Adrian Cioroianu.

Într-un interviu pentru un post de televiziune italian, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că Hitler avea origini evreiești și că cei mai mari antisemiți sunt chiar evreii. Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, a reacționat imediat. El a spus că remarcile oficialului de la Moscova sunt de neiertat și l-a convocat pe ambasadorul rus la Tel Aviv pentru a clarifica situația.

Schimb de replici de la distanță între Rusia și Israel

„Nazificarea există. Avem prizonieri militari din Batalionul Azov și din alte unități care au pe uniformele lor, pe corpul lor tatuaje cu simboluri cu svastica, simboluri ale batalioanelor naziste, ale trupelor SS. (...) Când se spune: Ce fel de nazificare este asta, dacă suntem evrei? Ei bine, cred că și Hitler a avut origini evreiești, așa că nu înseamnă nimic. De ceva timp, auzim poporul evreu înțelept spunând că cei mai mari antisemiți sunt chiar evreii înșiși”, a declarat Serghei Lavrov, în contextul în care a fost întrebat cum poate fi Ucraina un stat nazist, așa cum pretinde Moscova, din moment ce președintele Volodimir Zelenski are origini evreiești.

De altfel, după această declarație a lui Serghei Lavrov, omologul său israelian, Yair Lapid, a reacționat vehement și a spus că așteaptă scuze: „Este o declarație revoltătoare și de neiertat, după cum ați spus, dar este și o greșeală istorică teribilă și așteptăm să primim scuze. Evreii nu s-au sinucis în Holocaust. Bunicul meu nu a fost ucis de evrei, ci de naziști. A spune că Hitler a fost de origine evreiască este ca și cum ai spune că evreii s-au sinucis în Holocaust și, după cum am spus, este o declarație de neiertat”, a declarat Yair Lapid la un post israelian de televiziune.

De ce s-a supărat Moscova?

„În primul rând că nu Hitler n-avea rădăcini evreiești, e unul dintre clișeele cele mai discutabile din legendarea celui de-al Doilea Război Mondial”, a explicat, luni seara, la Digi24, istoricul Adrian Cioroianu. „Dar cred că dincolo de ceea ce a vrut să spună Serghei Lavrov - pentru că eu am avut impresia că în fața sa se afla un material scris, de pe care mai trăgea cu ochiul și pe care probabil l-a pregătit un consilier - cred că ar trebui să ne uităm puțin la relația, de fapt, dintre Rusia și Israel. Cred că toată lumea a remarcat faptul că până acum Israelul a păstrat un low profile în toată această problemă, în principal din cauza a ceea ce se întâmplă în Siria, unde Rusia îi lasă pe israelieni să bombardeze convoaiele iraniene care merg spre Hezbollah. Cu acordul Rusiei se întâmplă acest lucru. Părerea mea, sincer, este că Serghei Lavrov a trimis acum un mesaj intenționat la adresa statului Israel și cred că are legătură și cu reacția destul de dură a ministrului de externe al Israelului, care i-a răspuns foarte categoric, în prima zi după afirmații, ceea ce arată că nu rămâi dator. Dacă răspundea peste două-trei zile, în termen diplomatici, cum să spun, nu băgai în seamă și eventual te întreba un ziarist la o conferință de presă pe subiectul încălzirii globale. Dar faptul că i s-a răspuns în prima zi mie îmi dă de înțeles că de fapt, e vorba de ceva mai profund, Israelul a făcut ceva ce i-a deranjat pe ruși, probabil de conivență cu Statele Unite”, a comentat profesorul Adrian Cioroianu.

„Piere lumea odată cu noi”, noua paradigmă rusă

În opinia sa, Serghei Lavrov și conducerea de la Moscova în general sunt într-o paradigmă de „piere lumea odată cu noi” și de aceea nu le mai pasă de consecințele actelor lor. „Și președintele Putin este în aceeași paradigmă: piere lumea odată cu noi sau altfel spus, pierim noi, piere lumea odată cu noi”, a spus Adrian Cioroianu.

„Adică, gândiți-vă că acest om, Serghei Lavrov, pe care, de altfel, am avut, hai să zic, plăcerea de a-l întâlni - diplomații ruși sunt niște diplomați foarte buni, problema lor este că sunt total sub control politic, altfel, diplomația rusă e foarte bună, dar sunt total sub control politic. Domnul Lavrov e un exemplu, adică e limpede că nu mai vorbește cu gura lui, e limpede că dă mesaje. Or, ce vream să spun este că orice om politic pus în situația de a vorbi mult, la un moment dat va spune lucruri care sunt pe marginea dintre greșeală și prostie. Dânsul vorbea foarte puțin. Serghei Lavrov până acum vorbea foarte puțin și pe subiecte alese. Pentru Ministerul de Externe al Rusiei vorbea purtătorul de cuvânt, eventual. Dacă se dădea o replică, dădea adjunctul purtătorului de cuvânt, ca să-ți arate că te privește de sus”, a explicat fostul ministru de externe.

„Când Serghei Lavrov vorbește despre Holocaust nu e întâmplător, adică dacă-i pișcă pe israelieni spunând că cei mai mari antisemiți, „cum spun unii înțelepți evrei”, sunt evreii înșiși, credeți-mă că nu e despre Hitler și nu e despre Azov. E o poveste care are legătură cu fie au cerut ceva Israelului și nu a dat Israelul, fie Israelul, pe canale pe care, mă rog, nu le cunoaștem noi, face anumite lucruri care deranjează Rusia”, a conchis Adrian Cioroianu.

