Multe țări europene și Statele Unite furnizează Ucrainei tancuri, lansatoare de rachete și puști pentru a rezista invaziei Rusiei. De asemenea, trimit și ajutor umanitar. Dar un lucru care lipsește sunt anumite modele de mașini: vehiculele pentru toate tipurile de teren, cum ar fi SUV-urile și camionetele. Sunt necesare în special în apropierea liniilor frontului, pentru a căra alimente sau muniție ori pentru a evacua răniții. Jacek Hugo-Bader aduce astfel de vehicule în Ucraina. Inițiativa e finanțată din donații. Pentru el și pentru prietenii săi cu cât mai multe mașini, cu atât mai bine. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Irek Kopec inspectează suspensia punții aici, în Varșovia. El repune în funcțiune aceste vehicule off-road de producție sud-coreeană. Această mașină va fi trimisă curând în Ucraina.

Radoslaw Grzela, patron de atelier, le dă indicații mecanicilor: „Verificați suspensia. Nu se prinde bine”.

Mașina uzată a fost cumpărată din donații. Ei îi fac revizia gratuit și urmează să o predea forțelor armate ale Ucrainei.

„Căutăm vehicule off-road”

„Căutăm vehicule off-road. Pot fi folosite pe front, de exemplu pentru a transporta răniți. În mod ideal, ar trebui să aibă tracțiune integrală”, explică Radoslaw Grzela, patron de atelier.

Jacek Hugo-Bader, cunoscut jurnalist și scriitor polonez, a avut această inițiativă. De când a început invazia, a fost în Ucraina de mai multe ori și, în cele din urmă, a început să adune donații.

„Sunt reporter, iar meseria asta e viața mea. Și, din moment ce voi merge acolo destul de des, am vrut ca ucrainenii să obțină ceva din asta. Așa că am lansat această inițiativă de strângere de fonduri și am reușit să cumpăr patru vehicule, inclusiv pe acesta”, explică jurnalistul Jacek Hugo-Bader.

„Nu are rost să trimitem mașini bune și noi”

În timpul călătoriilor sale și-a dat seama de ce e nevoie acolo.

„Marile puteri trimit tancuri și artilerie, dar ei nu au destule vehicule de zi cu zi, de care au mare nevoie. Îmi dau seama că nu are rost să trimitem mașini bune și noi, pentru că vor avea o durată de viață scurtă în Ucraina. Duc aceste mașini trupelor Brigăzii 24 mecanizate din Donbas. Am prieteni care luptă acolo. Au primit o mașină nouă și frumoasă din Marea Britanie care a rezistat doar două zile”, spune jurnalistul Jacek Hugo-Bader.

Evelin Ofsoske, de origine ucraineană, împachetează donații de la o organizație de ajutorare canadiană, pentru a fi duse în țara natală.

„E un ajutor foarte scump și foarte necesar pentru că e de folos atât soldaților, cât și populației. Și am pus și câteva jucării pentru copii. Sunt prinși în război. Ne-am gândit că în cutie mai era puțin loc, așa că le-am pus acolo. Și aici e un desen pe care unul dintre copiii din Canada l-a făcut pentru Ucraina. Vom trimite și câteva dintre acestea”, arată Evelin Ofsoske, voluntară.

Tatăl ei, în vârstă de 84 de ani, și alte rude sunt încă în Kiev. Sunt o sursă constantă de îngrijorare. „Mă întristează foarte tare și mă uimește faptul că, în secolul al XXI-lea, se întâmplă așa ceva”, mărturisește Evelin.

Cum se descurcă ucraienii cu benzina

În Ucraina este nevoie urgentă și de combustibil. E o lipsă acută, așa că Iacek și Evelin vor lua provizii, atât pentru ei, dar și ca să doneze.

„Prima dată când am fost în Ucraina, erau doar două benzinării pe tot drumul de la Liov la Dniepr. Asta înseamnă aproximativ 900 de kilometri. Una te lăsa să cumperi doar 20 de litri; cealaltă, 10. Și chiar și pentru asta, ucrainenii trebuiau să stea la coadă 24 de ore. Așadar, trebuia să stai la coadă non-stop doar pentru a primi 10 litri de combustibil”, povestește Jacek Hugo-Bader.

Totul e gata pentru drum: rezerve de combustibil, donații de materiale medicale și două vehicule.

„Motorul e în regulă până acum. Vom vedea. Cu 292.000 de kilometri la bord, vom vedea”, spune Evelin Ofsoske.

„Băieții noștri au nevoie de cât mai multe vehicule”

Până la granița ucraineană sunt cinci ore de mers cu mașina și alte câteva ore până la Liov. O călătorie lungă pentru mașina veche și pasagerii săi.

A doua zi, aproape că au ajuns la destinație.

Jacek lasă rezervele de combustibil rămase și vehiculul într-o parcare de la marginea orașului. Nu putem spune exact unde, din motive de securitate.

Vitali se va asigura că vehiculele ajung la soldații de pe front.

„Băieții noștri au nevoie de cât mai multe vehicule: camionete, mașini de teren ușoare, microbuze... toate sunt opțiuni excelente, pentru că se pot deplasa ușor prin iarbă, noroi și pe alte suprafețe. Am un mare respect pentru polonezi și pentru toți ceilalți europeni care ne ajută. Împreună, vom câștiga”, spune Vitali.

Săptămâna viitoare, Jacek Hugo-Bader intenționează să aducă alte două vehicule în Ucraina - o țară care luptă să-și apere independența.