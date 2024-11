ALEGERI SUA 2024. Un bărbat cu o torță și un pistol de semnalizare, arestat la Capitoliu. Un alt incident a avut loc în New York

Un bărbat care avea asupra sa o torță și un pistol de semnalizare a fost arestat marți, la Capitoliul SUA, în timpul alegerilor prezidențiale americane, scrie Reuters. Tot azi, un alt bărbat a fost arestat în nordul statului New York după ce a ameninţat să incendieze o secţie de votare, relatează The Associated Press preluată de News.ro.

Poliția SUA a arestat un bărbat la Centrul pentru vizitatori de la Capitoliul american după ce a ridicat suspiciuni în timpul controlului de rutină. Potrivit autorităților, el mirosea a benzină, avea asupra sa o torță și un pistol de semnalizare.

Centrul de vizitatori a Capitoliului a fost închis pe parcursul anchetei, a declarat poliția americană a Capitoliului.

Marți, 5 noiembrie, este ziua alegerilor în Statele Unite ale Americii.

Un alt bărbat voia să dea foc unei secții de votare în New York

În cazul bărbatului din nordul statului New York, acesta s-a dus să voteze la Fowler, o localitate situată în apropierea frontierei cu Canada, în jurul orei locale 6.30 (13.30, ora României), a precizat Poliţia statului New York, într-un comunicat.

El mai fusese condamnat cu privire la o infracţiune și i s-a spus că nu poate vota, pentru că nu s-a reînregistrat după ce a fost eliberat din închisoare.

Bărbatul s-a înfuriat şi a ameninţat că se va întoarce cu o armă sau că va da foc secţiei de votare, mai spune poliţia statului New York.

El a reuşit să fugă, însă a fost reţinut ulterior de către polițiști şi condus la secție pentru a fi interogat. Urmează să fie formulate acuzații oficiale împotriva bărbatului.

