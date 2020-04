Ambasadoarea Franței la București: Este o imagine pe care nu am mai văzut-o niciodată

Franţa este încă prudentă în ceea ce priveşte ridicarea restricţiilor impuse împotriva pandemiei de COVID-19, dar, în egală măsură se pregăteşte de impactul crizei economice care deja se simte. Michele Ramis, ambasadoarea Franţei la Bucureşti, a vorbit despre aceste lucruri pentru Digi24.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Cum se pregăteşte Franţa să repornească economia după pandemie?

Michele Ramis, ambasadorul Franţei în România: Franţa se pregăteşte ca după pandemie să ia măsuri care să păstreze afacerile şi locurile de muncă. Guvernul a adoptat un plan de susţinere economică, de 50 de miliarde de euro, care ar permite amânarea impozitării, crearea unui fond de solidaritate pentru afaceri şi plata şomajului tehnic, de 84% din salariu. Am decis de asemenea să susţinem şi să punem în funcţiune o garanţie a dobânzilor pentru ratele bancare, pentru banii pe care mediul afacerilor îi va cere de la bănci. Deci acestea sunt garantate de stat cu 300 de miliarde de euro. Aşadar, ne-am pregătit să susţinem economia încă de astăzi.

Cristina Cileacu: Care vor fi pentru Franţa efectele economice ale unei carantine prelungite?

Michele Ramis: Bineînțeles, pierderile ar fi foarte mari, ar scădea veniturile, este o criză majoră, ca şi în cazul majorităţii ţărilor europene. Ministrul nostru de finanţe a spus că sunt mai multe puncte în care avem pierderi anul acesta, dar sperăm să recuperăm anul viitor. De aceea, apelăm şi la un răspuns european. Astăzi s-au întâlnit miniştrii de finanţe şi de economie ai UE, într-o videoconferinţă, şi estimările sunt că eforturile naţionale trebuie susţinute de eforturile europene, pentru că statele sunt interdependente şi trebuie ca Europa să decidă un plan de suport al economiei comune.

Cristina Cileacu: Care este starea de spirit a populaţiei franceze în această situaţie dificilă?

Michele Ramis: Starea de spirit a francezilor este bună, majoritatea respectă măsurile de restricţii decise. Aşa cum ştii, Franţa este sub restricţii, s-a impus izolarea la domiciliu deja de 3 săptămâni. Este acelaşi sistem ca în România, este interzis să îţi părăseşti domiciliul, poţi ieşi cu un motiv întemeiat, cu o declaraţie pe proprie răspundere, deci este la fel ca în România. Francezii înţeleg că suntem într-o fază descendentă a epidemiei, restricţiile dau rezultate, sunt mai puţini pacienţi spitalizaţi, mai puţini oameni la terapie intensivă şi deci...

Aş vrea să vorbesc despre o imagine pe care am văzut-o de la distanţă, pentru că nu sunt la Paris, raţele care se plimbau pe cheiul Senei, prin oraş, pentru că măsurile le-au permis să se aventureze în oraş şi am văzut raţele plimbându-se prin faţa clădirilor importante, este într-adevăr o imagine pe care nu am mai văzut-o niciodată, sub un cer albastru, într-un Paris aşa cum nu am mai văzut până acum.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editare web: Luana Păvălucă