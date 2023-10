Angelina Jolie: Ce s-a întâmplat în Israel e un act de teroare. Dar nu poate justifica vieţile nevinovate pierdute în Gaza

Actriţa Angelina Jolie, care a fost până în decembrie 2022 trimis special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, a atras atenţia, într-un mesaj postat pe Instagram, asupra situaţiei extreme în care se află populaţia din Gaza, bombardată, privată de hrană şi apă, care nu are posibilitatea de a fi evacuată şi nici măcar dreptul fundamental al omului de a trece o graniţă pentru a se refugia. „Vieţile palestinienilor şi israelienilor - şi vieţile tuturor oamenilor la nivel global - contează în egală măsură”, a menţionat vedeta.

Ea a subliniat că atacul Hamas din Israel a fost „un act de teroare”, care însă nu justifică bombardarea populaţiei civile din Gaza.

„La fel ca milioane de oameni din întreaga lume, mi-am petrecut ultimele săptămâni fiind dezgustată şi furioasă din cauza atacului terorist din Israel, a morţii atâtor civili nevinovaţi şi m-am întrebat cum să ajut cel mai bine. Şi eu mă rog pentru întoarcerea imediată şi în siguranţă a fiecărui ostatic şi pentru familiile care poartă durerea inimaginabilă a uciderii unei persoane dragi. Mai presus de toate, pentru copiii ucişi şi pentru numeroşii copii rămaşi acum orfani. Ceea ce s-a întâmplat în Israel este un act de teroare. Dar acest lucru nu poate justifica vieţile nevinovate pierdute prin bombardarea unei populaţii civile din Gaza care nu are unde să se ducă, nu are acces la hrană sau apă, nu are posibilitatea de a fi evacuată şi nici măcar dreptul fundamental al omului de a trece o graniţă pentru a se refugia”, a transmis Jolie, citată de News.ro.

Actriţa a precizat că oamenii din Gaza au nevoie disperată de ajutor. „Pentru că lucrez de 20 de ani cu refugiaţii, mă concentrez asupra persoanelor strămutate din cauza violenţei în orice context. Gaza are o populaţie de peste 2 milioane de oameni (jumătate dintre ei sunt copii), care au trăit sub o blocadă severă timp de aproape două decenii, pe lângă decenii de strămutare şi apatridie. Cele câteva camioane cu ajutoare care intră reprezintă o fracţiune din ceea ce este necesar (şi care era livrat zilnic înainte de conflictul actual), iar bombardamentele provoacă zilnic noi nevoi umanitare disperate. Refuzul de a acorda ajutor, combustibil şi apă pedepseşte colectiv un popor. Umanitatea necesită o încetare imediată a focului. Vieţile palestinienilor şi israelienilor - şi vieţile tuturor oamenilor la nivel global - contează în egală măsură”.

Jolie a mai notat că având în vedere situaţia actuală a decis să facă o donaţie pentru a sprijini activitatea organizaţiei Medici fără Frontiere: „Trebuie să se facă tot ceea ce poate preveni victimele civile şi salva vieţi. La fel ca mulţi alţii, am donat pentru eforturile de ajutorare medicală. Am ales să sprijin activitatea organizaţiei Medici fără Frontiere şi am urmărit îndeaproape activitatea acestora”.

Editor : A.P.