Bărbat grav rănit de un avion, pe un aeroport din Londra

Un hamal a fost grav rănit, pe aeroportul Gatwick din Londra, după ce un avion care trebuia să decoleze spre Rusia a trecut peste piciorul lui, relatează Sky News.

Bărbatul a rămas prins sub roata avionului, după ce tocmai terminase de încărcat bagajele la cală. El a fost eliberat de sub roată de serviciile de urgență și trasportat imediat la spital.

„Nu știm exact ce s-a întâmplat. Echipajul de zbor ne-a informat că am călcat o persoană, în timp ce ne îndreptam spre pistă”, a declarat o pasageră a avionului.

Hamalul a fost grav rănit în incident, piciorul fiindu-i strivit sub roata avionului.

Decolarea avionului a fost întârziată, întrucât a fost nevoie și de înlocuirea unor piese la aeronava implicată în accident.

No idea what is going on but I’m broken english I have been told that a member of the ground team has been injured here as we planne to take off to Russia from Gatwick?! @BBCNews @SkyNewsBreak @itvnews @LondonNewsUK #gatwick pic.twitter.com/rPlTRBrmMF