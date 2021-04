Bogdan Aurescu: Ne dorim ca NATO să devină mai puternic din punct de vedere politic și militar

Anunțul cu privire la retragerea trupelor ruse nu schimbă cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la această situație foarte tensionată, a declarat vineri ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, într-o declarație de presă comună susținută de omologii din Polonia și Turcia.

Șeful diplomației române a apreciat însă că retragerea trupelor ruse de la granița de est a Ucrainei este o evoluție „în direcția bună”.

Această reuniune trilaterală de la București „nu putea să aibă loc într-un moment mai oportun, având în vedere situația de securitate îngrijorătoare din regiune, în contextul masării de trupe militare ale Rusiei”, a menționat Bogdan Aurescu.

România, Turcia și Polonia consideră că activitățile militare din Vecinătatea Estică a NATO, inclusiv cele recente din Ucraina și din jurul acesteia, sunt îngrijorătoare, însă Alianța se confruntă și cu „provocări mai largi”, precum utilizarea de tactici hibride de către diverși actori statali și non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea și securitatea regiunii. Este concluzia la care au ajuns șefii diplomațiilor din România, Polonia și Turcia.

Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, i-a găzduit la București pe omologii săi de la Varșovia și Ankara, Zbigniew Rau, respectiv Mevlüt Çavuşoğlu, în cadrul unei reuniuni trilaterale la care au fost invitați pentru un schimb de opinii și miniștrii de externe din Ucraina și Georgia.

Bogdan Aurescu consideră că acest demers diplomatic trilateral, pe care l-a inițiat în 2009, funcționează foarte bine și își aduce contribuția la asigurarea securității Flancului Estic.

În acest context, miniștrii de externe din România, Turcia și Polonia și-au reafirmat într-o declarație comună, semnată la încheierea trilateralei România-Polonia-Turcia, sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și Ucrainei în interiorul granițelor lor recunoscute la nivel internațional și pentru aspirațiile euro-atlantice ale ambelor state. De asemenea, le-au promis acestor state sprijin și asistență.

Cele trei state membre NATO pledează pentru menținerea „ușilor deschise” ale Alianței și pentru sprijinirea partenerilor estici și a celor din Balcanii de Vest, în condițiile în care summitul NATO, reuniune de la care se așteaptă decizii la nivel politic, are loc anul acesta la 14 iunie, la Bruxelles.

„Ne dorim ca NATO să devină mai puternic din punct de vedere politic și militar, un actor cu veritabilă proiecție globală”, a arătat Bogdan Aurescu. „Ne dorim un nou concept strategic al NATO, care să reflecte realitățile actuale”, a subliniat șeful diplomației române.

Ministrul turc de externe: Regiunea Mării Negre trebuie să fie ținută departe de tensiuni

Ministrul turc de externe, Mevlut Cavuşoglu, a declarat vineri că regiunea Mării Negre este „casa noastră comună” şi trebuie să fie ţinută „departe de tensiuni”.

„Ieri (joi - n.r.), împreună cu Bogdan Aurescu m-am adresat panelului cu privire la parteneriatul strategic pe care îl avem. Relaţiile noastre sunt un exemplu pentru întreaga regiune. (... ) Acesta nu este doar un forum de discuţie, ci a produs şi multe proiecte de cooperare şi astăzi facem schimb de idei legate de ministerialele NATO şi de Summitul NATO din iunie. Astăzi vreau să subliniez importanta unităţii şi solidarităţii. Regiunea Mării Negre este casa noastră comună şi trebuie să ne asigurăm că această regiune este ţinută departe de tensiuni. Pe toţi ne preocupă evoluţiile recente, dar am primit ştiri promiţătoare de curând şi sperăm că dialogul şi diplomaţia vor prevala. Mai sunt şi alte aspecte presante la care trebuie să răspundem, Afganistan, NATO şi Summitul NATO şi am discutat toate aceste aspecte şi vom continua să ne coordonăm politicile”, a spus Mevlut Cavuşoglu, după sesiunea plenară a reuniunii trilaterale.

Declarația comună după Trilaterala România-Polonia-Turcia

Noi, ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Zbigniew Rau, și ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Mevlüt Çavușoğlu, ne-am reunit la 23 aprilie 2021, în București, pentru a discuta pregătirile pentru Summitul NATO 2021 și evoluțiile de securitate din regiune.

Am evaluat, totodată, colaborarea în formatul Trilateralei și ne-am exprimat satisfacția față de progresele înregistrate în urma întrevederilor ministeriale anterioare, în pofida dificultăților întâmpinate din cauza pandemiei de COVID-19.

Am avut un schimb de opinii privind reuniunea miniștrilor afacerilor externe NATO din martie 2021 și am subliniat importanța Declarației ministeriale adoptate cu această ocazie. Ne-am exprimat, de asemenea, sprijinul pentru procesul de reflecție NATO 2030 aflat sub coordonarea Secretarului General. Am subliniat legătura transatlantică durabilă dintre Europa și America de Nord și valorile democratice comune, ca fundament al Alianței.

Pe parcursul dezbaterilor în formatul Trilateralei, am schimbat opinii privind situația de securitate de pe Flancul Estic al NATO și am discutat activitățile militare îngrijorătoare din Vecinătatea Estică, inclusiv pe cele recente din Ucraina și din jurul acesteia. Am reiterat apelul nostru pentru implementarea integrală a Acordurilor de la Minsk și pentru respectarea strictă a regimului de încetare a focului. Am evidențiat, de asemenea, amenințările și provocările mai largi cu care se confruntă Alianța, precum și utilizarea de tactici hibride de către diverși actori statali și non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea și securitatea regiunii noastre.

Am convenit că rămân importante consolidarea suplimentară a posturii de descurajare și apărare a NATO și a dimensiunii politice a Alianței, consolidarea rezilienței și sprijinirea politicii „ușilor deschise”, precum și a partenerilor estici și a celor din Balcanii de Vest. Am evidențiat interesul constant al NATO pentru un dialog de substanță cu partenerii săi, având în vedere că această relație rămâne reciproc benefică.

Pe acest fond, miniștrii afacerilor externe din Ucraina și Georgia au fost invitați astăzi la București pentru un schimb informal de opinii cu noi.

Cu această ocazie, i-am reasigurat pe omologii noștri din Georgia și Ucraina cu privire la angajamentul nediminuat al țărilor noastre de a le oferi sprijin și asistență. Am reafirmat sprijinul nostru pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și Ucrainei în interiorul granițelor lor recunoscute la nivel internațional și pentru aspirațiile euro-atlantice ale ambelor state.

Am convenit să continuăm coordonarea în formatul Trilateralei pentru a contribui pe mai departe la consolidarea NATO și la sprijinirea partenerilor, în același timp cu dezvoltarea de proiecte și inițiative în acest scop.

Editor : Luana Pavaluca