Ministerul de Externe a dat instrucțiuni misiunilor diplomatice ale României din Ucraina că membrii de familie ai angajaţilor pot să se repatrieze dacă doresc, dar situația de securitate nu este deocamdată de așa natură, încât să necesitate o evacuare a personalului diplomatic din această țară, a declarat joi, la Digi24, ministrul de externe Bogdan Aurescu.

„Au fost până acum trei misiuni diplomatice aflate la Kiev care au luat măsuri de evacuare a unei părți a personalului. De exemplu, Statele Unite au decis să evacueze obligatoriu membrii de familie și voluntar - deci cine solicită acest lucru - personal neesențial. Noi am discutat această chestiune și la întâlnirea pe care am avut-o luni la Bruxelles cu secretarul de stat Blinken și secretarul de stat Blinken ne-a asigurat că e vorba despre personal neesențial, deci nu e vorba despre grosul personalului diplomatic de acolo. La nivelul Uniunii Europene, am discutat cu acea ocazie, la Brxuelles, să vedem care este poziționarea fiecărui stat în parte și niciunul dintre statele membre nu a arătat că dorește să-și evacueze personalul diplomatic”, a arătat Bogdan Aurescu. „În schimb, am arătat şi eu la rândul meu, deci am spus acest lucru şi am şi dat instrucţiuni în acest sens la misiunile noastre din Ucraina, dacă există membri de familie care doresc să plece, deci tot pe bază voluntară, sunt liberi să o facă. Dar în acest moment, situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic”, a spus ministrul.

„Iar dacă ne uităm la anunțul pe care Statele Unite l-au pus pe site-ul Ambasadei de la Kiev vedem acolo că formularea este de genul să examineze posibilitatea - consider departure -, nu este plecați acum, ci examinați posibilitatea de a pleca”, a explicat Bogdan Aurescu.

„Trebuie să ne uităm cu foarte multă atenție la aceste formulări, pentru a înțelege exact contextul și semnificația lor”, a punctat șeful diplomației române.

