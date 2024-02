Bolsonaro neagă că a hărțuit o balenă cu cocoașă: „Nu am deranjat-o în vreun fel”

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, este anchetat de poliție pentru că ar fi hărțuit o balenă cu cocoașă. El ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că s-a apropiat de o balenă în timp ce era într-o barcă în largul coastei de nord a statului Sao Paulo în iunie, anul trecut, dar spune că nu ar fi deranjat în vreun fel animalul, transmite CNN.

„Nimeni nu poate înțelege de ce sunt anchetat de Poliția Federală cu privire la hărțuirea balenelor”, a declarat Bolsonaro pentru CNN Brasil.

Poliția a deschis o anchetă după ce au apărut mai multe imagini pe rețelele sociale în care se vede o barcă cu motorul pornit, care se afla la aproape 15 metri de o balenă, iar la cârmă se află chiar fostul președinte.

Bolsonaro spune că nu a deranjat animalul

„Știu că legislația există, trebuie respectată, dar nu se încadrează în ceea ce mi s-a întâmplat mie. Am recunoscut că eram la 20, 30 de metri distanță de balenă. Nu am deranjat-o în niciun fel. Am spus foarte clar poliției”, a mai spus el.

El a susținut că ancheta privind întâlnirea cu balena a fost „politică” și face parte dintr-o „persecuție neîncetată” a lui.

Politicianul de extremă dreapta se confruntă cu provocări juridice din ce în ce mai mari, inclusiv o anchetă a poliției privind o presupusă tentativă de lovitură de stat pentru a-l menține la putere după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.

Anul trecut, lui Bolsonaro i s-a interzis să candideze pentru funcții politice până în 2030.

După ce Bolsonaro a pierdut alegerile în fața președintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, susținătorii săi s-au revoltat și au pătruns în clădirile guvernamentale din Brasilia pe 8 ianuarie 2023. Bolsonaro a negat incitarea la atacurile violente din capitală.

