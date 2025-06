Botswana a devenit prima ţară din Africa care a eliminat transmiterea HIV de la mamă la făt. „Acesta este un reper major”

Botswana a devenit prima ţară cu un număr ridicat de cazuri de HIV, precum şi prima de pe continentul african care obţine statutul Gold Tier acordat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru eliminarea transmiterii verticale a HIV ca problemă de sănătate publică, transmite News.ro.

Această recunoaştere istorică reflectă peste două decenii de leadership politic, inovaţie şi parteneriate strategice în lupta împotriva epidemiei globale de HIV. Potrivit estimărilor UNAIDS 2024, Botswana are aproximativ 360.000 de persoane care trăiesc cu HIV, iar 98% dintre gravidele seropozitive primesc tratament, ceea ce a dus la scăderea ratei de transmitere de la mamă la copil la doar 1,2%, mult sub pragul OMS de 5%. În 2023, sub 100 de nou-născuţi au fost infectaţi cu HIV în această ţară.

„Felicităm Botswana pentru această realizare. Acest succes demonstrează ce este posibil cu voinţă politică, sisteme de sănătate puternice şi acţiuni bazate pe echitate”, a declarat dr. Chikwe Ihekweazu, director regional interimar al OMS Africa.

Validarea Gold Tier a venit după o evaluare riguroasă a indicatorilor programatici şi epidemiologici de către comitetele regionale şi globale de validare, în urma recunoaşterii Silver Tier primite în 2021. Progresul se aliniază iniţiativei regionale a OMS Triple Elimination, care vizează stoparea transmiterii materno-fetale a HIV, sifilisului şi hepatitei B prin abordări integrate, centrate pe pacient.

Până în prezent, 19 ţări la nivel global au fost certificate pentru eliminarea transmiterii materno-fetale a HIV şi/sau sifilisului, însă Botswana este prima ţară cu un grad atât de ridicat de infectare care atinge acest nivel.

„Acesta este un reper major nu doar pentru Botswana, ci pentru întreaga regiune. Cu 2,6 milioane de infecţii noi la copii prevenite din 2010, declinul infecţiilor în Africa de Est şi de Sud reprezintă una dintre cele mai importante realizări din sănătatea publică din ultimele decenii”, a declarat Etleva Kadilli, director regional UNICEF pentru Africa de Est şi de Sud.

Botswana a implementat măsuri inovatoare precum adoptarea timpurie a regimului Option B+ (tratament pe viaţă pentru toate gravidele şi mamele care alăptează, seropozitive), terapie antiretrovirală gratuită pentru toţi cetăţenii şi non-cetăţenii încă din 2019 şi descentralizarea serviciilor medicale.

„Botswana demonstrează lumii că, chiar şi în zone cu numeroase cazuri de boală, progresul este nu doar posibil, ci are loc. Cu leadership curajos şi implicare comunitară, eliminarea HIV la copii devine realizabilă”, a declarat Anne Githuku-Shongwe, director regional UNAIDS pentru Africa de Est şi de Sud.

Pe fondul reducerii finanţării externe, guvernul din Botswana a elaborat o strategie de sustenabilitate, axată pe creşterea finanţării interne, parteneriate public-private şi mecanisme inovatoare de finanţare pentru protejarea câştigurilor obţinute.

În continuare, Botswana îşi propune să atingă obiectivul Triple Elimination, vizând integrarea prevenirii transmiterii materno-fetale a HIV, sifilisului şi hepatitei B în îngrijirea prenatală, cu implicarea sporită a comunităţilor afectate.

În contextul în care Africa de Est şi de Sud concentrează peste jumătate din cazurile globale de HIV, succesul Botswanei arată că eliminarea transmiterii verticale nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci unul realizabil, precizează OMS.

