Un scenariu deja familiare e pus în practică în mai multe zone din Africa. Protestele conduse de tineri se îndreaptă împotriva liderilor corupți; președintele cade; armata intervine, promițând revenirea la un regim civil — iar apoi sosesc rușii, scrie The Times într-o analiză. Madagascar este cea mai recentă țară care a urmat această cale. În octombrie anul trecut, după săptămâni de tulburări provocate de penuria de apă și energie electrică, președintele Rajoelina a fugit din statul insular. Un colonel a preluat puterea, promițând că vor avea loc alegeri. În câteva săptămâni, mercenari au sosit de la Moscova pentru a susține noua juntă.

În orele efervescente de după înlăturarea lui Rajoelina, tinerii protestatari exultați credeau că au schimbat viitorul țării lor. Dar nouă luni mai târziu, în lipsa unui calendar ferm pentru revenirea la guvernarea civilă, se tem că un regim corupt a fost înlocuit cu altul și că revoluția lor ar putea servi mai mult intereselor Kremlinului decât propriilor lor interese.

Fanilo, un student la medicină în vârstă de 22 de ani care a participat la demonstrațiile de anul trecut, se simte descurajat.

„Nimeni nu ne mai ascultă”, a declarat el pentru The Times din Antananarivo, capitala țării. „Nu am prea multă încredere în acest nou regim și simt că țara mea se scufundă și mai adânc. Au revenit întreruperile de curent, iar guvernul ia decizii și mai absurde.”

În loc să colaboreze cu liderii civili pe baza unui calendar promis pentru organizarea alegerilor, liderul juntei, colonelul Michael Randrianirina, a găzduit delegații rusești și a zburat la Moscova în februarie pentru a se întâlni cu președintele Putin, rupând cu o politică de zeci de ani în care liderii malgași se orientau în primul rând către Paris, fosta lor putere colonială. De atunci, Rusia a trimis consilieri și arme și a susținut un nou partid pro-Moscova.

„A existat o cerere de securitate, iar Rusia a răspuns la ea”, a declarat Thierry Vircoulon, de la Institutul Francez de Relații Internaționale. El a descris regimul ca fiind „paranoic” în privința unei contra-lovituri de stat, o teamă ilustrată în aprilie, când procurorii au anunțat că au dejucat un presupus complot de asasinare a lui Randrianirina, în care se spune că ar fi fost implicat unul dintre propriii săi colonei. Vircoulon estimează că aproximativ 100 de mercenari ai Corpului African Rus, succesorii grupului Wagner, se află în Madagascar, asigurând paza președintelui și antrenând trupele acestuia.

La Paris s-a manifestat îngrijorare față de aceste evoluții, având în vedere pierderea influenței Franței în fostele sale colonii din Mali, Burkina Faso și Niger, unde juntele militare au expulzat trupele franceze și s-au orientat apoi către Moscova.

Madagascar a expulzat recent un diplomat francez în legătură cu un presupus complot de destabilizare, pe fondul zvonurilor – negate de Paris – conform cărora mercenari francezi ar fi activat pe insulă. Relațiile, a afirmat Vircoulon, sunt acum marcate de „neîncredere reciprocă” – o ruptură care convine Kremlinului, care „este întotdeauna dornic să regleze conturile cu Franța în Africa”.

Pentru Moscova, Madagascar oferă o perspectivă diferită față de regiunea Sahel, devastată de război. Nu există nicio insurgență jihadistă de combătut acolo, dar poziția strategică și bogăția minerală a insulei au devenit din ce în ce mai valoroase pe măsură ce războiul din Ucraina, conflictul cu Iranul și perturbările din transportul maritim global au remodelat comerțul internațional. Insula se află de-a lungul Canalului Mozambic, prin care trece aproape o treime din țițeiul mondial, și deține zăcăminte importante de grafit, cobalt, nichel și minerale din categoria pământurilor rare, esențiale pentru fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice, a produselor electronice și a tehnologiei militare.

Într-o altă schimbare evidentă, în această lună parlamentul din Antananarivo a transferat controlul asupra importurilor de combustibil ale insulei către o nouă companie de stat, punând capăt unui sistem vechi de 25 de ani gestionat de firme occidentale, printre care TotalEnergies și Vitol. Analiștii au afirmat că această măsură ar deschide calea pentru importurile de petrol rusesc sancționat, expunând la rândul lor întreprinderile malgașe – de la companii aeriene la companii miniere – la sancțiuni occidentale.

Moscova a propus, de asemenea, construirea unor instalații de stocare a combustibilului pe insulă și și-a exprimat interesul pentru o bază navală dezafectată din Antsiranana, situată în extremitatea nordică a insulei, cu vedere la rutele maritime dintre Africa și regiunea Indo-Pacific.

Pentru Rusia, este oarecum o întoarcere acasă: în anii 1970–1980, guvernul marxist al Madagascarului s-a aliniat Uniunii Sovietice, care a înarmat insula și i-a furnizat petrol, pe măsură ce influența colonială franceză se estompa. Cu toate acestea, pentru mulți malgași, reînnoitul interes geopolitic față de insula lor nu reprezintă un motiv de alinare.

Insula a oscilat între crize politice și guverne civile fragile încă de la obținerea independenței față de Franța, în 1960. Rajoelina, în vârstă de 52 de ani, președintele destituit, a preluat puterea pentru prima dată cu sprijinul armatei, în urma protestelor din 2009. El a câștigat ulterior două alegeri, ultima în 2023, înainte de a fi la rândul său răsturnat de proteste. Acum trăiește în exil în Dubai.

O astfel de instabilitate a fost exploatată în repetate rânduri de Rusia în întreaga Africă, pe măsură ce aceasta se infiltrează în vidurile politice și oferă protecție conducătorilor aflați în dificultate, în schimbul influenței și accesului.

De asemenea, nu este prima dată când protestatarii au fost înșelați de o armată care se prezintă drept aliat. În Egipt, în 2013, și în Sudan, în 2019, revoltele populare au fost absorbite de generalii care pretindeau că le susțin.

„Următoarele alegeri ar trebui să aibă loc în noiembrie 2027, dar, la nouă luni distanță, nu vedem nimic concret, începând chiar cu agenda electorală”, a spus Sariaka, în vârstă de 42 de ani, care s-a numărat printre demonstranți anul trecut. „Același lucru este valabil și pentru consultările naționale așteptate încă din octombrie. Nu am încredere în promisiunile [juntei].”

„Rămânem vigilenți”, a adăugat ea. „Plecarea lui Rajoelina a fost partea ușoară, dar sistemul mafiot este adânc înrădăcinat la toate nivelurile statului.”

Editor : B.E.