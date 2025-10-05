Bucăți de drone, găsite lângă Varșovia. Norvegia trimite Poloniei avioane F-35 să-și apere granița cu Rusia. „Vom fi pregătiți”

Resturi de dronă au fost descoperite sâmbătă seară, în apropierea Varșoviei, relatează postul de radio polonez RMF FM, citat de RBC-Ukraine. Poliția face cercetări pentru a afla originea dronei. Între timp, Norvegia a trimis Poloniei avioane de vânătoare F-35 pentru a-și proteja granița cu Rusia, scrie Polskie Radio24.

Părți dintr-o dronă neidentificată au fost găsite în afara Varșoviei, iar poliția poloneză investighează circumstanțele apariției lor și originea acestora, relatează RMF FM.

„După ora 18:00, într-un câmp din districtul Ostrow, în satul Zaręby-Warchoły, un bărbat a observat rămășițele unui obiect asemănător unei drone”, se arată în comunicatul poliției din Masovia.

Polițiștii au securizat obiectul și locul în care a fost găsit.

Polonia primește F-35 de la Norvegia

Între timp, Norvegia a trimis avioane de vânătoare F-35 în Polonia pentru a consolida apărarea aeriană a NATO pe flancul estic. Avioanele vor fi gata să intercepteze drone și avioane rusești în cazul încălcării spațiului aerian polonez, relatează Polskie Radio24.

Avioanele de vânătoare norvegiene F-35 vor începe misiunea în această lună. Piloții vor doborî dronele și avioanele rusești dacă acestea vor traversa granița, deși decizia finală privind utilizarea acestor arme va rămâne la latitudinea comandamentului Alianței.

Guvernul norvegian a anunțat că piloții norvegieni, care vor fi staționați lângă Poznan începând din octombrie, vor fi pregătiți să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea vor încălca spațiul aerian polonez.

„Alianța Nord-Atlantică a emis un avertisment către Rusia să nu agraveze situația. Misiunea noastră în Polonia va consta însă în primul rând în protejarea teritoriului NATO împotriva amenințărilor aeriene. Vom fi pregătiți să interceptăm obiectele care încalcă spațiul aerian polonez”, a declarat viceministrul apărării din Norvegia, Andreas Flaam, într-o declarație pentru Agenția de presă poloneză.

Comandantul forțelor comune ale NATO în Europa va lua decizii cu privire la măsurile adecvate în fiecare situație specifică, a precizat el.

„Am întărit supravegherea și descurajarea pe flancul estic al Alianței. Prezența militară a aliaților în țările vecine cu Rusia a crescut semnificativ”, a adăugat viceministrul.

Atac cu drone asupra Poloniei

În noaptea de 10 septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, majoritatea venind dinspre Belarus.

Forțele de apărare aeriană au doborât patru drone, iar restul au căzut sau au fost detectate în 11 localități, inclusiv una pe teritoriul unei baze militare.

Potrivit rapoartelor mass-media, unele dintre drone ar fi putut fi îndreptate către o bază NATO din Polonia. Ca răspuns, Alianța a invocat articolul 4, care permite statelor membre să discute situația în cadrul Consiliului Nord-Atlantic.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat acțiunile Alianței drept „foarte reușite”, subliniind disponibilitatea de a apăra fiecare centimetru de teritoriu, inclusiv spațiul aerian.

Între timp, pe 13 septembrie, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry în Polonia pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei, ca răspuns la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

