Căldura extremă, inundațiile și furtunile au cauzat pierderi de 145 de miliarde de euro în UE (raport)

Schimbările climatice au cauzat în ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 miliarde de euro în Uniunea Europeană, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Schimbările climatice duc la fenomene meteo şi manifestări climatice extreme, care, la rândul lor, duc la pierderi economice.

Astfel de manifestări, cum ar fi valurile de căldură, inundaţiile şi furtunile, au cauzat în ultimul deceniu pierderi economice de peste 145 miliarde de euro în Uniunea Europeană.

Mai mult, rata fluctuantă pe 30 de ani a pierderilor economice legate de climă indică o tendinţă clară, crescând cu aproape 2% în ritm anual, în ultimul deceniu.

Acestea sunt estimările Agenţiei Europene de Mediu, republicate de Eurostat.

În 2020, pierderile economice totale cauzate de schimbările climatice s-au situat la 12 miliarde de euro. Cele mai ridicate pierderi au fost înregistrate în 2017 (27,9 miliarde de euro), mai mult decât dublu faţă de 2020, ca rezultat al valurilor de căldură înregistrate în Europa, ce au dus la secetă şi incendii. Cele mai scăzute pierderi totale au fost înregistrate în 2012 (3,7 miliarde de euro).

În 2020, pierderile economice cauzate de schimbările climatice s-au situat în UE la 27 euro per locuitor.

Statele membre UE cu cele mai ridicate pierderi per locuitor (de aproape trei ori mai mari decât media UE) au fost Grecia (91 euro per locuitor), Franţa (62 euro per locuitor), Irlanda (42 euro per locuitor), Italia (41 euro per locuitor), Belgia (33 euro per locuitor), Luxemburg (22 euro per locuitor), Germania (21 euro per locuitor) şi România (19 euro per locuitor), iar cele mai scăzute s-au înregistrat în Bulgaria (0,7 euro per locuitor), Slovenia ţo Slovacia (ambele cu 4 euro per locuitor), scrie Agerpres.

Editor : G.M.