Îndemnuri la vaccinarea anti-COVID, apeluri la unitate în fața amenințărilor și dorința reunificării, sunt câteva dintre dorințele liderilor lumii pentru 2022, exprimate public de Anul Nou.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, liderul de la Moscova, Vladimir Putin sau premierul Marii Britanii, Boris Johnson, au transmis mesaje înainte de intrarea în 2022.

Boris Johnson - premierul Marii Britanii: Există un motiv, unul primordial, pentru care Marea Britanie a reușit să rămână cea mai deschisă economie dintre economiile europene importante: poporul a răspuns eroic, voluntar și în număr incredibil de mare apelului la vaccinare. Și vreau să le transmit un mesaj celor care încă nu s-au vaccinat complet, celor care cred că boala nu îi poate afecta: uitați-vă la oamenii aflați acum în spital, ați putea fi chiar voi. Uitați-vă la secțiile de Terapie Intensivă și la suferința inutilă a celor care nu au făcut doza suplimentară, ați putea fi chiar voi. Așadar, faceți din asta rezoluția voastră de Anul Nou, ceva mult mai simplu decât să slăbiți sau să țineți un jurnal: vaccinați-vă și faceți ceva astfel încât 2022 să fie un an fericit pentru noi toți!

Emmanuel Macron, președintele Franței: Poate că 2022 va fi anul în care scăpăm de pandemie, vreau să cred asta împreună cu voi. Anul în care se încheie, în fine, această zi fără sfârșit. Vom avea alegeri importante de făcut pentru națiunea noastră. Vom face aceste alegeri cu convingerea că Franța are un drum unic de urmat.

Vladimir Putin - președintele Rusiei: Ne-am confruntat cu provocări enorme, dar am învățat să trăim în condiții dure și să rezolvăm probleme dificile datorită solidarității noastre. Acesta este cel mai important lucru, că am depășit împreună toate dificultățile anului care a trecut. Am apărat ferm și consecvent interesele noastre naționale, securitatea țării noastre și a cetățenilor noștri.



Olaf Scholz - cancelarul Germaniei: Ne luăm rămas bun de la un an care a adus multe schimbări. Una dintre aceste schimbări este că eu sunt cel care vă vorbește în ajunul Anului Nou, în calitate de cancelar federal. Scopul nostru este o Europă suverană, puternică. O Europă care respectă valorile sale comune: pacea, statul de drept și democrația. Cooperarea internațională este importantă. Într-o lume care va găzdui în curând 10 miliarde de oameni, vocile noastre vor fi auzite doar dacă vom cânta la unison.



Xi Jinping - președintele Chinei: Prosperitatea și stabilitatea din Hong Kong și Macao sunt întotdeauna aproape de inima patriei noastre. Reunificarea completă a patriei noastre este o aspirație împărtășită de oamenii de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan. Sper sincer că toți fiii și fiicele națiunii chineze își vor uni forțele pentru a crea un viitor mai luminos pentru națiunea noastră.

