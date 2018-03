Cel puţin 13 răniţi la un club de noapte în apropiere de Londra, după ce un bărbat a intrat cu maşina în local

Un bărbat care a fost dat afară dintr-un club de noapte a intrat cu maşina în persoane care dansau într-un cort, rănind cel puţin 13 oameni, a anunţat poliţia, scrie The Associated Press.

Bărbatul, în vârstă de 21 de ani, a fost arestat sub acuzaţia de tentativă de omor în urma incidentului, care a avut loc sâmbătă, la Gravesend, la aproximativ 48 de kilometri sud-est de Londra, a anunţat Poliţia din Kent.

Forţele de ordine au subliniat că nu consideră că incidentul este terorist.

În imagini postate pe reţele de socializare apare un vehicul pe un ring de dans, într-un cort, la clubul de noapte Blake’s.

GRAVESEND update: Lots of emergency services at Blake’s where a vehicle has allegedly been driven into the nightclub. Vid: Ihsan Ahmed pic.twitter.com/KXW2Ghp32L