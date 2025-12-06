Șeful Fondului rus de investiții directe și unul dintre consilierii importanți ai lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, afirmă că liderii europeni doresc să-și distrugă propriile state, prin încălcarea dreptului la proprietate al cetățenilor și prin subminarea propriilor sisteme monetare. Declarațiile lui vin în contextul în care Uniunea Europeană ia în calcul tot mai serios folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.

„În timp ce își distrug propriile țări cu migrația necontrolată, creșterea criminalității și declinul economic, elitele UE vor acum să finalizeze sinuciderea civilizației europene prin distrugerea dreptului de proprietate – fundamentul sistemului financiar – și implozia propriei monede. Impresionant”, a scris Kirill Dmitriev pe rețeaua X, potrivit agenției ruse de presă TASS. Declarația lui a venit ca răspuns la un text din The Financial Time despre posibila confiscare a activelor rusești înghețate.

Kirill Dmitriev folosește aceeași retorică din noua strategie de securitate națională a lui Donald Trump, în care se vorbește de „declinul civilizațional” al Europei sub presiunea migrației și a declinului economic.

The Financial Time a scris anterior despre impactul posibilei confiscări a activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană asupra rolului euro ca monedă de rezervă globală.

Potrivit publicației, activele denominate în euro reprezintă aproximativ 20% din rezervele valutare deținute de băncile centrale din întreaga lume. Euro se află pe locul al doilea după dolarul american, care reprezintă aproape 60% din rezervele valutare globale.

Cu toate acestea, dacă UE decide să confisceze activele rusești înghețate, băncile centrale străine, precum și investitorii privați, vor pune la îndoială valoarea achiziționării de titluri europene, a mai scris publicația.

Editor : B.P.