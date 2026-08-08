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Dan Motreanu, reacție după menținerea ratingului de țară: „Nu putem reveni la iluzia că există bani fără limită”

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Dan Motreanu.
Dan Motreanu. Inquam Photos / George Calin
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Prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, afirmă, sâmbătă, că menţinerea ratingului nu înseamnă că am ajuns la capătul drumului, dimpotrivă, trebuie continuat pentru reducerea deficitului. „Nu putem reveni la iluzia că există bani fără limită şi că statul poate promite la nesfârşit fără ca, într-o zi, cineva să plătească”, a transmis Motreanu.

„Menţinerea ratingului de ţară de către Moody’s, după o decizie similară a Fitch, este o veste bună pentru România. Nu este însă un motiv de relaxare sau de autosuficienţă, ci un motiv în plus pentru a continua ceea ce am început”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, pentru o ţară care are nevoie permanentă de finanţare, încrederea investitorilor contează. „Un rating mai slab ar însemna costuri mai mari pentru stat, presiune suplimentară asupra bugetului şi, în cele din urmă, o factură plătită de economie şi de fiecare dintre noi. Faptul că două dintre marile agenţii internaţionale de rating menţin evaluarea României arată că măsurile de corecţie bugetară sunt văzute şi din exterior şi că direcţia este una credibilă”, a mai transmis liberalul.

Motreanu apreciază că cifrele indică aceeaşi schimbare de tendinţă: în primele şase luni ale anului 2026, deficitul bugetar a coborât la 2% din PIB, de la 3,64% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

„Este un început. Atât. Dezechilibrele acumulate în ani nu dispar în câteva luni, iar România nu îşi poate permite nici autosuficienţa, nici revenirea la politica prin care fiecare problemă era amânată şi fiecare cheltuială era transferată generaţiei următoare”, a mai transmis Motreanu.

El afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan „şi-a asumat decizii dificile tocmai pentru că alternativa era mai periculoasă: deficite tot mai mari, împrumuturi tot mai scumpe şi o economie tot mai vulnerabilă”.

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„În această situaţie, există o diferenţă fundamentală între opoziţia politică legitimă şi încercarea de a bloca orice măsură de corecţie. PSD a votat alături de AUR moţiunea de cenzură împotriva Guvernului şi continuă confruntarea politică într-un moment în care România are nevoie de stabilitate şi de continuarea reformelor. Critica este firească într-o democraţie. Dar responsabilitatea ar trebui să fie la fel de firească. Nu putem cere simultan reducerea deficitului şi respingerea fiecărei măsuri prin care deficitul poate fi redus”, este de părere Dan Motreanu.

Acesta este de părere că celor „care anunţă zilnic dezastrul economic şi transformă orice măsură dificilă într-un motiv pentru o nouă ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan, cele două decizii ale agenţiilor de rating le oferă măcar un motiv de reflecţie: realitatea este mai puţin spectaculoasă decât retorica apocaliptică, dar mult mai importantă”.

„Menţinerea ratingului nu înseamnă că am ajuns la capătul drumului. Dimpotrivă. Înseamnă că trebuie să continuăm. România are nevoie de reforma reală a companiilor de stat, de reducerea cheltuielilor inutile, de o administraţie mai eficientă şi de un stat care să cheltuiască în limita posibilităţilor sale. Sunt măsuri dificile, dar sunt şi măsuri de echitate: nu este corect ca nota de plată pentru risipa de astăzi să fie lăsată celor care muncesc şi investesc sau generaţiilor care vin după noi”, a mai scris Mitreanu pe Facebook.

Acesta este de părere că „nu putem reveni la iluzia că există bani fără limită şi că statul poate promite la nesfârşit fără ca, într-o zi, cineva să plătească”.

„Responsabilitatea nu aduce întotdeauna aplauze. Dar, în momente dificile, este singura politică pe care o ţară serioasă şi-o poate permite”, a conchis Motreanu.

Agenţia de rating Moody’s a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, şi perspectiva negativă.

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Editor : M.I.

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