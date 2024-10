Cum a reușit controversatul Kanye West să concerteze în China, țară cu una dintre cele mai dure cenzuri din lume

Părea o scenă puțin probabilă pentru ca Kanye West să își dezvăluie noile creații muzicale, dar luna trecută, rapperul american Kanye West - cunoscut acum sub numele de Ye - a organizat nu una, ci două „petreceri de ascultare” sold-out în China, o țară care impune una dintre cele mai dure cenzuri din lume, scrie CNN.

Prezent pe insula Hainan din sudul Chinei, primele sale concerte în țară în ultimii 16 ani, Ye și-a uimit fanii anunțându-și noul album „Bully” și i-a făcut pe unii să se întrebe de ce Partidul Comunist, aflat la conducerea țării, ar permite unui artist atât de controversat să concerteze.

În urmă cu doar șase ani, autoritățile chineze au luat măsuri drastice împotriva hip-hop-ului, punând melodii pe lista neagră și eliminând rapperi din spectacole. Autoritatea de reglementare a mass-media a interzis televiziunii chineze să prezinte „actori cu tatuaje (sau care prezintă) cultura hip-hop, subcultura și cultura imorală”. Un rapper chinez, PG One, chiar și-a cerut scuze pentru versurile care au fost criticate pentru că glorificau drogurile și sexul.

Pe lângă trimiterile frecvente la sex și droguri din versurile sale, precum și comentariile sociale și politice tăioase, Kanye West a făcut o serie de declarații controversate în viața sa personală. A purtat în public un tricou cu mesajul „White Lives Matter” (Viețile albe contează, replică la sloganul și mișcarea socială Black Lives Matter, n.r.) iar o izbucnire antisemită l-a făcut să piardă un contract extrem de profitabil cu marca germană Adidas.

Cu toate acestea, el a reușit să își organizeze „Vulture Listening Experience” la Stadionul Sportiv Wuyuan River din Haikou, capitala provinciei Hainan, o arenă cu peste 41.000 de locuri, pe 15 septembrie și 28 septembrie. Kanye se numără printre un număr tot mai mare de artiști occidentali care se întorc în a doua cea mai mare economie a lumii de la ridicarea restricțiilor Covid.

Partidul Comunist Chinez, care consideră cultura populară drept un câmp de luptă ideologic cheie, a ținut mult timp în frâu sectorul divertismentului printr-o cenzură strictă. Dar a încurajat, de asemenea, creșterea acestuia, în special a industriilor interne precum filmul și muzica, folosindu-le adesea pentru a insufla patriotism.

Sub conducerea liderului chinez Xi Jinping, partidul s-a concentrat tot mai mult pe controlul ideologic și cultural. Strălucirea celebrității și frenezia trăită de fanii vedetelor sunt văzute din ce în ce mai mult ca o influență periculoasă și dăunătoare - în special asupra tinerilor din țară.

În 2021, partidul a luat măsuri drastice împotriva industriei de divertisment din China și a ceea ce a numit cultura „toxică” a celebrităților, acuzând-o că „susține valori greșite” pentru tinerii chinezi.

Experții spun că spectacolele lui Ye ar putea marca un punct de cotitură. Faptul că i se permite să susțină spectacole în China „trimite un semnal că artiștii occidentali sunt bineveniți să cânte în China dacă respectă restricțiile locale”, a declarat Chen Dan, profesor asociat la departamentul de științe politice al Universității Richmond.

Mai multe alte megastaruri americane și-au propus recent să concerteze în China.

Mariah Carey a susținut două spectacole la Beijing în septembrie, împărtășind pe X fotografii cu ea vizitând Marele Zid Chinezesc împreună cu copiii săi. John Legend a susținut, de asemenea, concerte în Beijing și Shanghai în octombrie.

Cântărețul american Charlie Puth urmează, de asemenea, să concerteze în China la începutul lunii decembrie.

Stimularea economiei Chinei

Venirea acestor vedete occidentale ar putea fi o modalitate prin care Beijingul să stimuleze cheltuielile de consum, spune Chen, în timp ce încearcă să revigoreze o economie șubredă, afectată de un șomaj ridicat în rândul tinerilor, o criză imobiliară prelungită și o încredere scăzută a consumatorilor.

În ultimele săptămâni, țara a prezentat o serie de măsuri de stimulare, printre care se numără eliberarea băncilor comerciale de a împrumuta mai mulți bani și ieftinirea împrumuturilor. Guvernul a anunțat, de asemenea, rare donații în numerar pentru cetățenii defavorizați, promițând în același timp subvenții pentru proaspeții absolvenți care se luptă să își găsească un loc de muncă.

„Motivația principală pentru aprobarea spectacolului lui Kanye West poate fi de natură comercială, adică revigorarea industriei culturale și turistice”, a declarat Chen. „China are nevoie de relansare comercială și de mai multe schimburi culturale.”

Mass-media chineze de stat s-au lăudat cu beneficiile economice pe care concertele lui Ye le-au adus insulei tropicale, lăudându-l pe rapper pentru că „nu numai că și-a înfierbântat fanii, dar a provocat și o creștere a economiei locale a turismului”.

Aproape toți fanii de la primul său spectacol au venit din afara provinciei, cele mai mari vânzări de bilete înregistrându-se în orașe mari precum Shanghai și Beijing, potrivit publicației de stat China Daily.

Primul spectacol al lui Ye a coincis cu prima zi a sărbătorii Festivalul Mijlociu al Toamnei, mai cunoscut sub numele de Festivalul Lunii, iar rata medie de ocupare a hotelurilor din Haikou a crescut cu aproximativ jumătate, ajungând la 83%, comparativ de la an la an, pentru aceeași zi de sărbătoare a anului trecut. Potrivit agenției de presă de stat Xinhua, călătorii au generat venituri din turism estimate la 373 de milioane de yuani (52,6 milioane de dolari) pentru orașul port.

Piața muzicală în creștere din China reprezintă, de asemenea, o oportunitate uriașă pentru artiștii și casele de discuri care doresc să își extindă audiența și să genereze venituri, precum și pentru companiile naționale care doresc să profite de creștere.

Conform IFPI, un organism comercial pentru industria muzicală înregistrată, piața muzicală din China, una dintre cele mai rapide din lume, a devenit a cincea cea mai mare piață la nivel global în 2022. Veniturile din muzica înregistrată din China au crescut cu 28,4% în 2022 față de anul precedent, comparativ cu creșterea pieței globale de 9%, a declarat IFPI.

Dar acceptarea show-urilor străine reprezintă, de asemenea, o enigmă pentru Beijing.

„Guvernele locale doresc întotdeauna mai multe concerte și activități pentru a stimula [economia] locală, în timp ce autoritățile superioare ar cere din ce în ce mai multe verificări ale versurilor și conținutului”, a declarat Hung Ho-fung, profesor de sociologie la Universitatea Johns Hopkins.

Vedete de top pe lista neagră

Dar, deși există un stimulent financiar puternic pentru a pătrunde pe piața chineză, cenzura dură a țării și supravegherea strictă a spectacolelor, inclusiv imprevizibilitatea anulării spectacolelor în ultimul moment, au reprezentat provocări pentru artiști în trecut.

În 2015, două trupe rock americane destul de puțin controversate - Bon Jovi și Maroon 5 - au avut amândouă spectacole programate la Beijing și Shanghai anulate brusc.

Managementul Bon Jovi nu a răspuns întrebărilor presei la momentul respectiv, însă utilizatorii rețelelor de socializare au speculat că decizia ar fi putut proveni de la videoclipul din 2009 al trupei pentru piesa „We Weren't Born to Follow”, care conținea imagini ale protestelor pro-democrație din Piața Tiananmen din Beijing din 1989 - un subiect tabu pentru guvernul chinez. Alții au amintit de un concert Bon Jovi susținut în 2010 la Tokyo, care a prezentat pe fundalul scenei imagini cu Dalai Lama - un inamic ferm al Beijingului.

În cazul Maroon 5, nu a fost oferit niciun motiv oficial, dar mulți au speculat că permisele au fost retrase din cauza unui membru al trupei care i-a urat la mulți ani lui Dalai Lama pe rețelele sociale.

În mod similar, promotorii trupei britanice Oasis au declarat că au fost nevoiți să anuleze spectacolele din China continentală în 2009, după ce autoritățile ar fi descoperit că un membru al trupei rock a cântat la un concert al Tibetan Freedom cu doi ani înainte. Restul turneului trupei în Asia, inclusiv un concert în Hong Kong, a continuat conform planului.

Alți muzicieni americani precum Justin Bieber, Jay-Z și Lady Gaga au primit interdicție de a intra în China.

Bieber „a avut o serie de comportamente negative, atât în viața socială, cât și în timpul unui spectacol anterior în China”, a anunțat Ministerul Culturii din China în 2015, fără a intra în detalii.

Concertele de debut ale rapperului american Jay-Z în țară au fost anulate în 2006, deoarece Ministerul Culturii „a decis să protejeze fanii hip-hop din oraș de versurile urâte despre proxeneți, arme și droguri”, potrivit ziarului de stat China Daily.

Kanye West, în timpul concertului pe stadion. Foto Profimedia

Unii analiști și fani chinezi au speculat dacă Ye ar fi primit o permisiune de a cânta în Hainan din cauza perioadei scurte în care a locuit în China în copilărie. Rapperul a locuit în orașul Nanjing din estul Chinei timp de un an, în timp ce mama sa preda la Universitatea Nanjing, potrivit China Daily.

„Este posibil ca experiența din copilărie a lui Kanye West în Nanjing să fi făcut din el un artist binevenit în China”, a declarat Chen, de la Universitatea din Richmond.

Ho, de la Johns Hopkins, a declarat că este prea devreme pentru a spune dacă progresul lui Ye și al altora în China va inspira mai mulți artiști să cânte acolo.

Provocările logistice, cum ar fi asigurarea vizelor, obținerea permiselor și a aprobării oficiale, joacă un rol major în procesul de luare a deciziilor pentru trupe și managementul acestora, care sunt, de asemenea, îngrijorați de reacția adversă de a trebui să se autocenzureze și să pună în scenă un spectacol lipsit de spontaneitate.

„Acest control din ce în ce mai strict, pe lângă criza economică, face ca mulți artiști străini să decidă pur și simplu să nu se deranjeze și să excludă China”, a spus el.

Dar el a adăugat: „Dacă recentele măsuri de stimulare funcționează și duc la o relansare reală și susținută a consumului, calculele artiștilor occidentali s-ar putea schimba și (aceștia) ar putea deveni mai dispuși să își asume problemele și riscurile.”

