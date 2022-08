Cu toate că Beijingul nu are încă abilitatea de a invada și ocupa Taiwanul într-un timp foarte scurt, armata chineză ar putea totuși să impună o blocadă pe care mai târziu să o folosească pentru a declanșa o operațiune mai complexă sau cu care să forțeze națiunea insulară să cedeze. Dacă pune în practică acest scenariu, China va încerca să îngenuncheze Taiwanul printr-o „sugurmare” a țării și a populației sale de 23 de milioane de oameni, folosindu-se de un inel de nave și avioane de război cu care o va înconjura fizic și o va tăia de restul lumii din punct de vedere economic și, chiar, digital, se arată într-o analiză The New York Times.

Beijingul a pus ochii pe Taiwan, insula autoguvernată pe care China o revendică de mai multe decenii.

Și-a întărit Armata de Eliberare a Poporului cu scopul final de a cuceri Taiwanul, în cazul în care eforturile pașnice de reunificare eșuează. Și-a modernizat forțele, dezvoltându-și cea mai mare flotă din lume, care acum amenință supremația americană în apele din jurul Taiwanului.

China s-a folosit de exercițiile militare pe care le-a organizat luna aceasta pentru a semnala încrederea pe care o are în capacitatea armatei sale de a încercui Taiwanul.

Beijingul a dorit să transmită un mesaj amenințător prin care să avizeze Taiwanul în legătură cu riscul pe care și-l asumă dacă nu îndeplinește cerințele Chinei. Foto: Profimedia Images

Soldații chinezi au lansat rachete balistice în apele din jurul Taiwanului, la 130 de kilometri de coasta Chinei, trimițând cel puțin patru dintre ele pe deasupra insulei, potrivit autorităților din Japonia, și a efectuat exerciții mai aproape de insulă decât a făcut-o vreodată până acum.

„Știința strategiei”, manual esențial pentru ofițerii armatei chineze, și conceptul „blocadei strategice”

În „Știința strategiei”, un manual esențial pentru ofițerii armatei chineze, nu se menționează Taiwanul, dar ținta este clară. Manualul descrie o „blocadă strategică” drept o metodă de a „distruge conexiunile economice și militare externe ale inamicului, degrada capacitatea sa operațională și potențialul de luptă și de a o lăsa izolată și neajutorată”.

În cadrul ultimelor exerciții militare, China a evitat să facă acțiuni foarte provocatoare care ar fi putut să stârnească un răspuns mai în forță din partea Taiwanului. Chiar și așa, Beijingul a dorit să transmită un mesaj amenințător prin care să avizeze Taiwanul în legătură cu riscul pe care și-l asumă dacă nu îndeplinește cerințele Chinei.

Exercițiile pe care China le-a demarat ca răspuns la vizita controversată a lui Nancy Pelosi la Taipei nu au reprezentat o repetiție la scară largă a unei iminente invazii. Într-o blocadă adevărată, cele 11 rachete pe care le-a lansat China în apele din apropierea Taiwanului nu ar fi jucat un rol militar prea important întrucât acestea au fost proiectate să lovească ținte terestre și nu nave.

China nu și-a arătat încă cele mai avansate arme. Foto: Profimedia Images

China nu și-a arătat cele mai avansate arme. A trimis avioane în apropierea Taiwanului, nu deasupra ei. Cu toate că trei dintre zonele pe care China le-a desemnat pentru exerciții militare intrau în apele teritoriale taiwaneze, în realitate, rachetele și navele chineze le-au evitat.

O blocadă adevărată ar implica submarine și sute de nave și avioane adiționale cu care China să poată să închidă accesul înspre porturile și aeroporturile taiwaneze și să respingă o posibilă intervenție a marinei și aviației americane și a altor aliați.

Pentru o blocadă adevărată, China va trebui să controleze și cerul de deasupra Taiwanului. Beijingul beneficiază de o serie de baze navale și aeriene pe coasta de est a țării, în dreptul Strâmtorii Taiwan, și de mult mai multe la nord și la sud de această regiune.

Armata de Eliberare a Poporului se antrenează pentru o blocadă „violentă”

Armata chineză ar putea să încerce să doboare avioanele inamice cu rachete sol-aer și chiar să lovească bazele americane din Guam și Japonia. Strategii militari ai Chinei văd blocada ca pe o strategie care le oferă flexibilitatea de care au nevoie pentru a strânge și slăbi ștreangul în jurul Taiwanului în funcție de obiectivele Beijingului.

O blocadă adevărată ar implica submarine și sute de nave și avioane adiționale cu care China să poată să închidă accesul înspre porturile și aeroporturile taiwaneze și să respingă o posibilă intervenție ale marinei și aviației americane și a altor aliați. Foto: Profimedia Images

China ar putea, de asemenea, să impună o blocadă limitată a Taiwanului în loc să îi atace porturile, așa încât orice vas care se deplasează spre sau dinspre Taiwan să fie controlat de forțele chineze.

Dată fiind dependența Taiwanului de importurile de combustibili și alimente, chiar și o blocadă temporară ar putea trimite unde de șoc politice și economice care să îi permită Chinei să își impună cerințele cu forța.

Armata de Eliberare a Poporului se antrenează pentru o blocadă care „va fi violentă și va genera multe costuri internaționale”, a spus Philip Saunders de la Universitatea de Apărarea Națională.

În acest caz, blocada va fi folosită pentru a sprijini o invazie totală a insulei, ceea ce ar deschide calea spre un conflict devastator și de lungă durată care va provoca o reacție puternică din partea Occidentului și care pentru China va însemna pagube economice și izolare politică.

Strategii militari ai Chinei văd blocada ca pe o strategie care le oferă flexibilitatea de care au nevoie pentru a strânge și slăbi ștreangul în jurul Taiwanului în funcție de care sunt obiectivele Beijingului. Foto: Profimedia Images

China va încerca să taie cablurile subacvatice prin care circulă 90% din informațiile care leagă Taiwanul de restul lumii

Într-un conflict adevărat pentru ocuparea Taiwanului, China va încerca să controleze și mediul informatic. Ar putea folosi propaganda, dezinformarea, războiul cibernetic și alte instrumente pe care le are la dispoziție pentru a primi sprijinul populației domestice și pentru a provoca groază și nemulțumire în rândul taiwanezilor și în restul lumii.

În plus, China va încerca să taie sau să scoată din uz cablurile subacvatice prin care circulă 90% din informațiile care conectează Taiwanul de restul lumii, potrivit unor experți de pe insulă.

Principala slăbiciune a cablurilor este punctul în care se ridică de pe fundul mării, a spus Ou Si-fu, de la Institutul pentru Apărare Națională și Cercetare în Securitate, afiliat cu Ministerul taiwanez al Apărării.

China va încerca să taie sau să scoată din uz cablurile subacvatice prin care circulă 90% din informațiile care conectează Taiwanul de restul lumii. Foto: Profimedia Images

Dacă Beijingul va tăia cablurile subacvatice ale Taiwanului haosul nu va cuprinde doar insula ci s-ar putea extinde și spre alte țări interconectate din regiune, precum Japonia și Coreea de Sud.

În primele trei săptămâni ale acestei luni, China a efectuat peste 600 de incursiuni cu avioanele sale de luptă în spațiul aerian din apropierea insulei, o creștere nemaivăzută până acum.

Liderii chinezi au spus dintotdeauna că vor să „absoarbă” Taiwanul în mod pașnic. Chiar și așa, Beijingul a devenit tot mai nerăbdător în legătură cu Taipeiul și sprijinul de care taiwanezii se bucură din partea Statelor Unite, iar demonstrațiile sale de forță s-ar putea intensifica.

Chiar dacă niciuna dintre părți nu își dorește un război, riscul unei confruntări între superputeri care ar putea lăsa Taiwanul în ruine continuă să crească.

