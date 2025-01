Cum au ajuns The Beatles nominalizați la Premiile Grammy după peste jumătate de secol de la destrămarea trupei

La ediţia din acest an a Premiilor Grammy, printre nominalizaţii la prestigiosul premiu pentru cea mai bună înregistrare figurează atât artişti contemporani de renume, precum Beyoncé şi Kendrick Lamar, cât şi The Beatles, cu toate că trupa s-a destrămat acum mai bine de 50 de ani.

O performanţă posibilă datorită inteligenţei artificiale (AI), care a stârnit, inevitabil, controverse, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Legendara trupă britanică a lansat un nou cântec, "Now and Then", deşi doar doi dintre membrii săi mai sunt în viaţă. În pofida temerilor fanilor, piesa nu conţine niciun "deepfake" care să imite vocile membrilor The Beatles.

Inteligenţa artificială a fost pur şi simplu folosită pe un demo vechi, plin de zgomote de fond, pentru izolarea vocii lui John Lennon.

Creatorii au adăugat chitare electrice şi acustice înregistrate în 1995 de George Harrison, apoi au completat piesa cu tobele lui Ringo Starr, cu basul, pianul şi chitara slide ale lui Paul McCartney, precum şi cu alte voci.

„Nimic nu a fost creat artificial" la această melodie, a insistat Paul McCartney.

Cu toate acestea, nominalizarea piesei „Now and Then" la categoriile „cea mai bună înregistrare" şi „cea mai bună interpretare" la gala Premiilor Grammy, care va avea loc duminică la Los Angeles, a stârnit dezbateri.

Utilizarea inteligenţei artificiale provoacă numeroase dezbateri etice în industrie. Academia care acordă premiile Grammy a adoptat în 2023 o regulă potrivit căreia "doar creatorii umani sunt eligibili" pentru prestigioasele sale premii.

"O lucrare care nu conţine niciun autor uman nu este eligibilă în nicio categorie", stipulează regula.

Cu alte cuvinte, cântecele generate în întregime de AI sunt automat excluse. Dar regula include o clauză care permite ca melodiile create de oameni dar prelucrate cu ajutorul AI să fie luate în considerare.

Pentru Mary Bragg, compozitoare şi interpretă din Nashville, Tennessee, controversa din jurul piesei "Now and Then" este exagerată.

Tehnologia utilizată pentru această piesă este o „revelaţie" în lumea inginerilor de sunet. În opinia sa, această evoluţie este doar o extensie firească a tehnicilor folosite deja în mod obişnuit în producţia de muzică.

Totuşi, deşi în acest caz utilizarea AI a fost făcută într-un mod respectuos, rămâne totuşi „o pantă alunecoasă", avertizează Bragg. „Dacă integritatea artei nu este păstrată, aici este problema", spune el.

Tehnologia stârneşte temeri că operele vor fi folosite fără permisiune pentru a antrena software-urile de inteligenţă artificială sau că vocile artiştilor vor fi duplicate fără consimţământul lor.

Preocupări legitime, dar care nu se aplică noii piese The Beatles, susţine Linda Bloss-Baum, membră a consiliului de administraţie al asociaţiei Songwriters of North America.

„AI poate avea o mulţime de consecinţe negative pentru artişti, dar acesta este un exemplu de utilizare pozitivă", estimează experta, subliniind că melodia a fost recreată cu aprobarea familiei lui John Lennon.

Pentru ea, „Now and Then" este „un exemplu foarte bun al modului în care inteligenţa artificială poate fi folosită în avantajul artiştilor, dacă aceştia îşi doresc acest lucru".

La jumătate de secol de la destrămarea formaţiei, The Beatles concurează din nou la premiul pentru cea mai bună înregistrare pentru a cincea oară - ultima lor nominalizare la această categorie datând din 1971, pentru „Let It Be".

Cu toate acestea, trupa nu a câştigat niciodată acest trofeu - la fel ca şi rivalii lor din acest an, Beyoncé şi Kendrick Lamar.

Unii fani şi observatori s-au întrebat dacă este potrivit ca artişti din epoci atât de diferite să concureze la aceeaşi categorie.

Premiile Grammy sunt, însă, decernate de profesioniştii din industrie, ale căror criterii de evaluare pot fi diferite de cele ale publicului larg.

Premiul pentru cea mai bună înregistrare nu este acordat doar unui artist, ci îi recunoaşte şi pe inginerii de sunet şi pe producătorii piesei, aminteşte Mary Bragg. Din această perspectivă, includerea The Beatles în această categorie este „un semn al viitorului probabil al lumii înregistrărilor".

