România joacă un rol important în calculele de stabilitate regională NATO. Cum vom gestiona diplomatic crizele politice din Orientul Mijlociu şi din Rusia, dar şi ce planuri de colaborare avem cu partenerii strategicii din SUA, aflăm dintr-un interviu, în exclusivitate, luat de jurnalista Digi24, Cristina Cileacu, ministrului de Afaceri Externe, Bogdan Aurescu.

Cristina Cileacu: Orientul Mijlociu este în continuare instabil şi în continuare sunt români în această regiune de pe glob. Ce strategie are România în ceea ce priveşte prezenţa românească în zonă, dar şi retragerea eventuală a românilor care sunt acolo la serviciu?

Bogdan Aurescu: Eu pot să mă pronunţ doar în ceea ce priveşte misiunile diplomatice şi consulare ale României. Nu pot să mă pronunţ cu privire la militarii români care se găsesc în zonă, în misiunea NATO de instruire din Irak sau în coaliţia globală împotriva Daesh.

Ceea ce pot să vă spun este că am încercat să gestionăm cu echilibru această situaţie de criză. Am emis, după cum ştiţi, o alertă de călătorie pentru această zonă, imediat ce criza s-a declanşat. În continuare acea alertă este valabilă şi este important ca cetăţenii români să evite, pe cât posibil, deplasările în Irak, în regiune. În orice caz, cei care se află în aceste spaţii, de exemplu în Iran, să evite orice zone cu demonstraţii, cu manifestaţii, sau zone care ar putea să prezinte risc.

Este important, de asemenea, de menţionat că menţinem la post diplomaţii români care se găsesc în această zonă. Avem ambasade in foarte multe capitale ale regiunii, unde diplomaţii români îşi fac datoria. Nu sunt în acest moment motive de, să spunem, d îngrijorare deosebită, pentru că situaţia se găseşte în dezescaladare, însă menţinem foarte multă atenţie asupra evoluţiei evenimentelor în continuare.

A existat şi există în continuare un potenţial de creştere a tensiunilor. Din acest motiv ne preocupă securitatea regională, pentru că ea poate să aibă implicaţii şi asupra securităţii europene şi asupra securităţii internaţionale. Dar, aşa cum am mai spus-o, interesele de securitate ale României, ale cetăţenilor români nu au fost afectate, asta este foarte important de precizat. Cel puţin până în prezent, nu există motive de preocupare din această perspectivă.

Cristina Cileacu: Există motive de preocupare, dacă revenim puţin în regiunea noastră, legate de mişcările politice care se fac acum în Federaţia Rusă?

Bogdan Aurescu: Suntem foarte atenţi la ceea ce se întâmplă în Federaţia Rusă, aşa cum cred că toată lumea de pe glob este foarte atentă la aceste modificări. Ele ţin de cadrul intern din Federaţia Rusă şi nu cred că este oportun în acest moment să facem comentarii oficiale cu privire la aceste modificări politice. Vom vedea care e impactul lor asupra relaţiilor externe, asupra politicii internaţionale.

Cristina Cileacu: Regiunea Mării Negre este, evident, foarte importantă pentru România. Există o strategie pe termen lung legată de posibilele nereguli care s-ar putea întâmpla în zonă?

Bogdan Aurescu: Sigur că situaţia de securitate din regiunea Mării Negre după 2014 nu se mai poate încadra în zona de normalitate şi nici nu este bine să ne obişnuim cu această nouă normalitate. Este motivul pentru care la nivelul NATO, în principal, au existat măsuri care au fost luate, care au dus la adaptarea alianţei la noul context de securitate regional. Mă refer în special la politica de apărare şi descurajare a alianţei pe flancul estic., iar în sudul flancului estic, unde este România, România are o astfel de preocupare constantă pentru întărirea sudului flancului estic.

După cum ştiţi, pe teritoriul României funcţionează brigada multinaţională de la Craiova, care este un instrument al NATO. Dorim consolidarea rolului acestei brigăzi multinaţionale, dorim o creştere a prezenţei militare în cadrul brigăzii naţionale din partea aliaţilor noştri NATO, dorim o creştere a prezenţei navale NATO în Marea Neagra pentru exerciţii, pentru training cu forţele navale române.

Deciziile pe care summitul NATO de la Londra din 3-4 decembrie le-a luat se înscriu în această logică de continuare a procesului de adaptare a alianţei la situaţia de securitate, la mediul internaţional, inclusiv din regiunea Mării Negre. Prin urmare, NATO este foarte atent la ceea ce se întâmplă în această regiune.

Cristina Cileacu: Aţi avut recent o întâlnire cu reprezentantul Lockheed Martin care a fost la Bucureşti, ce anume s-a stabilit în urma acestei întâlniri?

Bogdan Aurescu: A fost o întâlnire foarte substanţială, în care am putut să discutăm despre oportunităţile pe care prezenţa unei astfel de companii de calibru din Statele Unite o poate avea pe teritoriul României. Sigur că sunt elemente care ţin, mai degrabă, de dimensiunea militară, de dimensiunea de cooperare în domeniul achiziţiilor de armament, sunt chestiuni pe care Ministerul Apărării le-a abordat în discuţii pe care, de asemenea, le-a avut cu reprezentantul conducerii Lockheed Martin.

Din punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, am subliniat importanţa pe care parteneriatul strategic cu Statele Unite o are pe această dimensiune, am subliniat importanţa pe care o cooperare la nivel industrial, a industriilor de apărare, o cooperare la nivelul cercetării, mai ales în domeniul noilor tehnologii, o poate avea, având în vedere li capacităţile umane deosebite pe care le are România.

Discuţiile au relevat o deschidere deosebită din partea conducerii Lockheed Martin pentru proiecte comune, pentru, inclusiv pentru implicarea în activităţi de cercetare. Sunt, prin urmare, cred, perspective pozitive importante în cooperarea cu această companie.