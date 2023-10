Cum se folosește Rusia lui Putin de atacurile teroriste Hamas din Israel pentru a reduce sprijinul militar occidental pentru Ucraina

Rusia lui Putin se folosește și va „exploata” atacurile teroriste Hamas din Israel în folosul acțiunilor de propagandă ale Moscovei, cu scopul a reduce sprijinul financiar și militar al SUA și al Occidentului pentru Ucraina, se arată într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW - Institute for the Study of War) , un centru de studii strategice și militare din Statele Unite care s-a remarcat prin analizele sale zilnice referitoare în special la desfășurarea războiului din Ucraina.

Astfel, conform ISW, Kremlinul a „amplificat” numărul acțiunilor de informare și propagandă, după atacurile teroriste petrecute în Israel în weekend.

„Narațiunea” propagandei ruse „acuză în principal Occidentul că neglijează actualul conflict din Orientul Mijlociu în favoarea sprijinului acordat Ucrainei și sugerează că actuala comunitate internațională va înceta să mai acorde importanță Ucrainei”, se arată în analiza ISW.

Experții și analiștii americani dau ca exemplu postările vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Evgheni Medvedev, care a spus că SUA și aliații săi occidentali ar fi trebuit mai degrabă „să fie ocupați” cu implementarea unui plan de pace între israelieni și palestinieni, în loc de a se „amesteca” în războiul Rusiei din Ucraina.

„Luptele dintre Hamas și Israel cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Războiul de Yom Kippur sunt o urmare previzibilă. De asta ar fi trebuit Washingtonul și aliații săi să se ocupe. Conflictul dintre Israel și palestinieni durează de zeci de ani, iar SUA sunt un jucător cheie în acest conflict”, a spus Medvedev.

Totodată, în același context, experții ISW notează intervenția purtătorului de cuvânt al ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a acuzat într-o manieră similară Occidentul că blochează accesul Rusiei în procesul de decizie - luat, conform Moscovei, în cadrul SUA, UE și ONU - ceea ce a dus la producerea actualelor violențe, de care doar același Occident e responsabil.

Aceste narațiuni ale Kremlinului, scrie ISW, vizează audiențele occidentale pentru a crea o fisură în sprijinul militar pentru Ucraina. De asemenea, Kremlinul caută să demoralizeze societatea ucraineană susținând că Ucraina va pierde sprijinul internațional și intenționează să reasigure publicul intern din Rusia că societatea internațională va ignora efortul de război al Ucrainei.

Această „narațiune” a fost preluată și răspândită pe rețelele sociale și de propagandiștii Kremlinului și bloggerii pro-Rusia.

„Astfel de narațiuni promovate de Kremlin țintesc publicul occidental, în încercarea de a crea o fisură în sprijinul militar pentru Ucraina și de a demoraliza societatea ucraineană prin sugerarea ideii că Ucraina va pierde sprijinul internațional și pentru a reasigura publicul rus că comunitatea internațională nu va mai fi interesată de nevoile militare ale Ucrainei”, se arată în analiza ISW. Experții americani notează că milbloggeri ruși și-au concentrat în ultimele zile atenția mai degrabă asupra conflictului din Fâșia Gaza și au publicat mult mai puține informații despre războiul ucrainean.

Noua strategie de comunicare și dezinformare a Rusiei vine în contextul în care sprijinul internațional pentru Kiev devine tot mai greu de asigurat, mai ales după ce Congresul SUA a evitat recent un „shutdown”, cu prețul tăierii fondurilor destinate apărării Ucrainei. De asemenea, Pentagonul a avertizat că în curând „se termină banii” destinați pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

Editor : Mihnea Lazăr