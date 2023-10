Cum va arăta un război terestru în Gaza. Fost șef al CIA: Va fi ca „Mogadishu pe steroizi. Atacuri sinucigașe, ambuscade, capacane”

Ofensiva militară terestră a armatei israeliene în Fâșia Gaza ar dura ani de zile și ar duce la lupte îngrozitoare, a spus generalul David Petraeus, fostul șef al CIA care a participat în războaiele din Irak și Afghanistan, potrivit Politico.

Vorbind după atacurile brutale ale militanților Hamas în Israel în urma cărora au fost uciși 1.400 de israelieni, fostul director CIA a avertizat că o invazie terestră lansată după campania de bombardamente asupra Fâșiei Gaza „ar putea fi un Mogadishu pe steroizi foarte repede”.

Petraeus a spus că armata israeliană se va confrunta cu o situație similară cu cea în care s-au găsit forțele americane în capitala Somaliei în 1993, atunci când trei elicoptere Black Hawk au fost doborâte și supraviețuitorii au trebuit să fie salvați într-o operațiune terestră în care au murit 18 soldați americani și 73 au fost răniți.

„Dacă sunt la fel de creativi în apărare cum au fost în acel atac oribil, barbar, incalificabil, atunci vom vedea atacuri sinucigașe, dispozitive explozive improvizate, vor fi ambuscade, capcane, iar mediul urban, din nou, va pune mari probleme”, a spus Petraeus.

Fostul director al CIA, David Petraeus. Foto Profimedia Images

Armata israeliană (IDF) a răspuns la atacurile Hamas de luna aceasta printr-o campanie de bombardamente aeriene împotriva enclavei dens populate, ceea ce a dus la multe victime în rândul civililor palestinieni; în același timp, IDF a desfășurat mai multe operațiuni pentru a încerca să îi salvare pe cei peste 200 de ostatici pe care militanții i-au răpit din Israel și i-au dus în Gaza.

Petraeus a spus că experiența lui personală de a conduce armate implicate în campanii brutale de contrainsurgență ar trebui să servească drept un avertisment pentru IDF, dacă armata israeliană va decide să lanseze invazia terestră.

„Este dificil să-mi imaginez un context mai dificil decât acesta și eu sunt cel care am comandat forțe în mai multe operațiuni urbane majore”, a spus Petraeus. „Nu poți câștiga o contrainsurgență într-un an sau doi. Ele de obicei durează un deceniu sau mai mult, așa cum am văzut în Irak, așa cum am văzut în Afganistan.”

Fostul lider militar a spus că Israelul are nevoie de un plan pentru restaurarea serviciilor de bază, reconstrucția Fâșiei Gaza și restabilirea ordinii în regiune odată ce va considera că bătălia împotriva grupării Hamas a fost câștigată.

