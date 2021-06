Dictatura militară în Myanmar: Acuzații „absurde” de corupție împotriva lui Aung San Suu Kyi, șefa fostului guvernului civil

Fosta lideră birmană Aung San Suu Kyi, înlăturată de la putere și arestată în urma loviturii de stat care a readus dictatura militară în Myanmar, a fost inculpată pentru corupție, transmit agențiile internaționale de presă care citează publicația oficială The Global New Light of Myanmar. Suu Kyi este acuzată că a primit mită constând în „600.000 de dolari și câteva kilograme de aur”.

De asemenea, șefa fostului guvern civil din Myanmar este urmărită în justiţie pentru utilizarea abuzivă de terenuri pentru fundaţia umanitară Daw Khin Kyi, pe care o conducea.

„Aceste acuzaţii sunt absurde”, a reacţionat unul dintre avocaţii fostei lidere birmaneze, care a subliniat că scopul acţiunii în justiţie este de a o ţine pe Aung San Suu Kyi (75 de ani) departe de scena politică şi de a-i afecta imaginea, informează Agerpres.

La 1 februarie 2021, Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Națională pentru Democrație (LND), aflat la guvernare în Myanmar, a fost arestată de armată împreună cu alți oficiali ai acestui partid. Lovitura de stat a avut loc în această țară care s-a aflat sub o dictatură militară vreme de 49 de ani.

Aung San Suu Kyi a condus o luptă fără violenţă împotriva dictaturii în ultimele două decenii ale regimului militar din 1962-2011. Armata şi-a justificat lovitura de stat acuzând Liga Naţională pentru Democraţie, partidul lui Aung San Suu Kyi, de obţinerea unei victorii zdrobitoare printr-un vot manipulat, deşi comisia electorală a respins iniţial plângerile regimului militar.

Lovitura de stat din Myanmar a fost urmată de proteste reprimate violent de forţele de securitate birmane, care în ultimele luni au ucis 860 de civili, inclusiv femei şi copii, potrivit Asociaţiei de asistenţă pentru deţinuţii politici (AAPP). Aproximativ 5.000 de persoane au fost plasate în detenţie, organizaţiile neguvernamentale denunţând cazuri de execuţii extrajudiciare, de tortură şi de violenţe contra femeilor.

