Donald Trump apelează la conspirații și o acuză pe Kamala Harris că falsifică pozele de la mitingurile electorale

Donald Trump a dezinformat și a acuzat că mulțimea care s-a adunat să o vadă pe vicepreședinta SUA Kamala Harris sosind la un aeroport din Michigan, pentru un miting de campanie a fost „falsă”, scrie Forbes. Fostul președinte a insistat că echipa ei de campanie a folosit inteligența artificială pentru a masca faptul că „nu era nimeni acolo”, o afirmație contrazisă de imagini, videoclipuri și relatări de la eveniment.

Într-o postare de duminică pe Truth Social, Trump a spus că „nu era nimeni acolo” când Harris a sosit, săptămâna trecută, la Aeroportul Metropolitan Wayne County din Detroit, și că ea „A TRIȘAT la aeroport,” distribuind o imagine cu susținători care se strânseseră să întâmpine avionul cu care a sosit. Trump a acuzat că a fost generată de AI, repetând o afirmație care a circulat pe rețelele sociale în ultimele zile.

Nu există dovezi că imaginea distribuită de Trump a fost manipulată. Echipa de campanie a Kamalei Harris a declarat, pentru Forbes, că fotografia a fost făcută de un membru al echipei de campanie la miting și nu a fost modificată folosind inteligența artificială. Echipa de campanie a spus, de asemenea, într-un tweet, că este o „fotografie reală”.

Afirmația mai amplă a lui Trump că „nu era nimeni” la evenimentul lui Harris este, de asemenea, contrazisă de fotografii, videoclipuri și rapoarte ale unor publicații de știri independente. Cel puțin o publicație media locală și Associated Press au estimat că la mitingul, care a fost organizat într-un hangar de aeroport, au participat aproximativ 15.000 de persoane.

Mai multe instituții media—inclusiv Detroit Free Press, MLive, Detroit News, AP și Getty Images—au distribuit fotografii sau galerii de la mitingul de miercuri, care arată o mulțime mare venită să o susțină pe Harris și pe partenerul ei de campanie, guvernatorul Minnesotei Tim Walz.

Există și înregistrări video din mai multe unghiuri cu Harris și Walz sosind la miting și coborând din avion în fața unei mulțimi entuziasmate făcute de NBC News și transmise în direct de PBS și C-SPAN.

Forbes a încercat să contacteze echipa de campanie a lui Trump și Autoritatea Aeroportului Wayne County pentru comentarii.

Trump și obsesia mulțimilor

Trump a insinuat, fără dovezi, că Harris a falsificat și alte mulțimi la mitingurile sale—și a acuzat-o, fără temei, de interferență electorală. „Același lucru se întâmplă cu mulțimile ei «false» de la discursurile sale,” a spus Trump în postarea de pe Truth Social. „Ea ar trebui descalificată deoarece crearea unei imagini false este interferență electorală. Oricine face asta va trișa în orice!”, a completat el.

De ani de zile, Trump și echipa sa s-au lăudat cu dimensiunea mitingurilor și evenimentelor sale. În 2017, purtătorul de cuvânt de atunci al lui Trump, Sean Spicer, a declarat că a avut „cea mai mare audiență care a asistat la o inaugurare,” ceea ce PolitiFact a determinat a fi „total fals”. Recent, Trump a susținut că mulțimea la care a vorbit lângă Casa Albă pe 6 ianuarie 2021 a rivalizat cu mulțimea la care reverendul Dr. Martin Luther King Jr. a vorbit în discursul „I Have a Dream” din 1963. The New York Times a verificat afirmația lui Trump și a constatat că este neadevărată. Au scris că discursul lui King a adunat aproximativ 250.000 de persoane, în timp ce discursul lui Trump de pe 6 ianuarie a atras aproximativ 53.000 de persoane.

Democrații au ridicat problema obsesiei lui Trump privind dimensiunea mulțimilor, mai ales pentru că se spune că Harris a atras mulțimi mai mari decât președintele Joe Biden în timpul campaniei sale. Vineri, în Arizona, Walz a lăudat dimensiunea mulțimii de la începutul săptămânii în Michigan înainte de a zâmbi și a spune: „nu e ca și cum ar conta dimensiunea mulțimii sau ceva de genul acesta”, a relatat The Washington Post.

Harris stă bine în sondaje

Kamala Harris îl conducea pe Donald Trump, fostul președinte republican, cu patru puncte procentuale în sondajele separate efectuate în Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, un alt stat swing, de New York Times și Siena College, o diferență semnificativă față de sondajele efectuate înainte ca Biden să renunțe.

Campania Trump respinge rezultatele sondajului. „Încă o dată, vedem o serie de sondaje publice lansate cu intenția și scopul clar de a reduce sprijinul pentru președintele Trump”.

La nivel național, Harris l-a devansat pe Trump cu cinci puncte procentuale, de la 42% la 37%, într-un sondaj Ipsos publicat joi, avans mai mare față de un sondaj Reuters/Ipsos din 22-23 iulie, care a constatat că a crescut cu 37% la 34%.

