Donald Trump l-a ales pe Charles Kushner, tatăl ginerelui său Jared Kushner, pentru a fi următorul ambasador al SUA în Franța

Donald Trump l-a ales pe Charles Kushner pentru a servi ca ambasador al SUA în Franța, sub viitorul său mandat. Acesta este tatăl lui Jared Kushner care este căsătorit cu Ivanka Trump, scrie CNN.

Trump l-a descris pe cuscrul său drept un lider de afaceri de mare succes, filantrop și om cu o experiență majoră în industria imobiliară.

„Charlie este fondatorul și președintele Kushner Companies, una dintre cele mai mari și de succes firme imobiliare private din națiune. El a fost recunoscut drept Antreprenorul Anului din New Jersey de către Ernst & Young, numit în Consiliul Memorial al Holocaustului din S.U.A. și a fost comisar și președinte al Autorității Portuare din New York și New Jersey, precum și în consiliile de conducere ale instituțiile noastre de top, inclusiv NYU”, a scris Trump într-o postare Truth Social.

Însă trecutul lui Kushner este unul discutabil. Acesta a fost grațiat de Trump în 2020, după ce a ispășit o pedeapsă cu închisoarea în urma unei condamnări pentru acuzații federale.

Cazul său a fost instrumentat la începutul anilor 2000 de procurorul american de atunci din New Jersey, Chris Christie, pentru evaziune fiscală și manipulare a martorilor. În cele din urmă, el a pledat vinovat pentru 16 capete de acuzare de evaziune fiscală, o acuzație de răzbunare împotriva unui martor federal – cumnatul său – și încă o acuzație că a mințit la Comisia Electorală Federală.

La începutul lui 2019, Christie a spus că Charles Kushner a comis „una dintre cele mai dezgustătoare crime” pe care le-a urmărit penal, făcând referire la un complot de răzbunare elaborat pe care l-a pus la cale în 2003 pentru a-și viza cumnatul, William Schulder, un fost angajat devenit martor pentru procurorii federali în cazul lor împotriva lui Kushner.

Ca parte a complotului, Kushner a angajat o prostituată pentru a-și atrage cumnatul să întrețină relații sexuale într-o cameră de motel din Bridgewater, New Jersey, în timp ce o cameră ascunsă filma. O înregistrare a întâlnirii a fost apoi trimisă surorii sale, soția lui Schulder, Esther. În cele din urmă, tentativa de intimidare a eșuat și a fost condamnat.

Editor : M.I.