Elon Musk, plin de voie bună la conferința partidului de extremă dreaptă condus de Meloni: „Faceți mai mulți italieni”

Elon Musk a fost invitatul vedetă anul acesta la conferința anuală organizată de partidul de extremă dreaptă „Frații Italiei”, condus de premierul italian Giorgia Meloni. Miliardarul a venit însoțit de unul dintre copii și a fost plin de voie bună și zâmbete, cerând mulțimii să facă mai mulți italieni, transmite CNN.

El a ajuns la conferința de la Roma împreună cu unul dintre cei 11 copii ai săi, pentru a promova valoarea procreării, notează CNN.

Italia are una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume, iar Musk a îndemnat mulțimea să „facă mai mulți italieni pentru a salva cultura Italiei”, o țintă specială a guvernului Meloni.

Giorgia Meloni a fost un puternic oponent al maternității surogat, care este incriminată în Italia, dar nu a făcut acum nicio mențiune despre copiii lui Musk recent născuți din mame surogat.

Meloni a stat în primul rând făcându-i fotografii lui Musk, pe care l-a invitat personal. Meloni a fondat conferința de la Atreju în 1998, numită după un personaj din filmul din 1984 „The NeverEnding Story”.

Meloni este un fan al genului fantasy și a vorbit despre dragostea ei pentru „Stăpânul inelelor” al lui J.R.R. Tolkien, despre cum în timpul tinereții ei a participat la taberele Hobbit, care au fost înființate de Mișcarea post-fascistă Socială Italiană pentru tinerii politicieni de extremă dreapta cum este și ea.

„Stăpânul Inelelor” este adesea descris ca un pilon al partidelor de extremă dreaptă post-fasciste din Italia.

„Cred că Tolkien ar putea spune mai bine decât noi în ce cred conservatorii”, a spus Meloni pentru The New York Times. „Nu consider că „Stăpânul Inelelor” este o fantezie”, a spus ea.

În afară de Bannon, capetele de afiș anterioare i-au inclus Marine Le Pen și Viktor Orban.

Anul acesta, membrul Vox al partidului populist spaniol Santiago Abascal și prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-au adresat, de asemenea, mulțimii conservatoare, pe lângă Musk, care a fost și intervievat de un jurnalist italian sâmbătă dimineață.

Locul de desfășurare al conferinței, Castel Sant’Angelo, a fost construit în anul 135 d.Hr. ca mausoleu pentru împăratul Hadrian, înainte ca statul papal să-l preia ca fortăreață. Este legat de Vatican printr-un zid înalt cu o pasarelă folosită de papi pentru a scăpa de atacurile asupra Vaticanului.

Acum este un muzeu public, iar piața din apropiere este în curs de renovare, ceea ce a făcut ca întreaga zonă să fie mai mult o zonă de construcție decât un eveniment politic cu toalete portabile și macarale vizibile prin gard.

„Virusul minții trezite”

În timpul interviului său, Musk s-a concentrat pe „virusul minții trezite”, despre care a spus că pune stăpânire pe SUA și a avertizat că se mută în Italia, numindu-l „rău”.

Întrebat despre companiile internaționale care investesc în Italia, el a spus că accesul a fost îngreunat de rata scăzută a natalității din Italia.

El a vorbit, de asemenea, despre viitor ca o „specie cu mai multe planete” și despre beneficiul imigrației legale – dacă, a spus el, imigranții sunt muncitori și vor putea adăuga ceva societății.

Imigrația neregulată este una dintre cele mai mari probleme politice din Italia, cu peste 153.000 de persoane sosind în Italia pe mare în acest an.

„Dacă este imigrație ilegală și nu există niciun filtru, de unde știi cine vine?” a întrebat el în aplauzele frenetice ale mulțimii.

„AI este geniul magic”

Colonizarea lui Marte ar putea fi periculoasă și ridicol de costisitoare. Elon Musk vrea să o facă, oricum.

Când a fost întrebat despre comentariile sale recente în care le-a spus agenților de publicitate care au părăsit platforma X „f ** you”, el a refuzat să dezvolte subiectul, dar a spus că Disney are „virusul minții trezite”, întrebând: „Ce ar crede Walt Disney despre Disney astăzi? ”

Musk a mai spus că inteligența artificială este „cel mai mare punct de inflexiune de la homo sapiens”, adăugând că „inteligența artificială va fi o specie nouă”.

El a subliniat amenințările la adresa umanității și a spus că susține un anumit control de reglementare al AI.

„Rata natalității este una dintre ele, cealaltă este războiul nuclear, apoi AI este un risc existențial, trebuie să fim atenți cu apariția AI, dar este o sabie cu două tăișuri, AI este geniul magic.” a spus el, adăugând: „Povestea despre genii magici de obicei nu iese atât de bine, așa că ai grijă ce îți dorești.”

