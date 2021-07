Macron anunță că Franța ia în calcul vaccinarea obligatorie pentru toată populația, după personalul sanitar

Vaccinul COVID-19 va fi obligatoriu în Franța pentru lucrătorii din domeniul sanitar, a anunțat președintele Emmanuel Macron, luni seara, într-un discurs televizat în care s-a adresat cetățenilor. Macron a precizat că în cazul în care imunizarea la nivel național nu crește suficient, va fi necesară „abordarea vaccinării obligatorii pentru toți francezii”.

"Aşa cum am procedat de la începutul pandemiei, ţin să mă adresez direct cetăţenilor. Graţie angajamentului excepţional al personalului medical, am reuşit să aducem sub control epidemia şi să trăim din nou", a spus Emmanuel Macron, luni seara.

"În ultimele două săptămâni, am reuşit să ajungem la sub 2.000 de cazuri pe zi. Spitalizările şi decesele sunt la cele mai mici niveluri. Spunând aceste lucruri, gândurile mele sunt, în mod evident, la victime şi la apropiaţii acestora. Viaţa a putut continua doar pentru că suntem organizaţi", a afirmat Emmanuel Macron, conform cotidianului Le Figaro.

Preşedintele Franţei a pledat pentru continuarea campaniei de vaccinare, anunțând că imunizarea va deveni obligatorie pentru persoanele care au contacte cu persoane vulnerabile.

"Ţara noastră se confruntă totuşi cu o reluare puternică a epidemiei care afectează toate teritoriile. Apariţia variantei Delta se traduce prin creşterea contagierilor în întreaga lume. Avem un atu principal: vaccinul. Ne protejează de varianta Delta şi evită în proporţie de 95% formele grave de îmbolnăvire. Cu cât ne vaccinăm mai mulţi, cu atât lăsăm mai puţin spaţiu răspândirii virusului. Vaccinarea va fi obligatorie pentru toţi cei care intră în contact cu persoane vulnerabile. Din 15 septembrie, vor fi efectuate controale şi vor fi aplicate sancţiuni", a subliniat Macron.

Noi reguli impuse în Franța, pentru contracararea variantei Delta

Măsuri sanitare pentru contracararea variantei Delta a SARS-CoV-2, anunțate de Președintele Franței, Emmanuel Macron:

vaccinarea obligatorie pentru lucrătorii din domeniul sanitar și cei care intră în contact cu persoanele vulnerabile (controale și sancțiuni începând cu data de 15.09.2021);

dacă vaccinarea francezilor nu crește suficient, va fi necesară „abordarea vaccinării obligatorii pentru toți francezii”;

stabilirea telemuncii parțiale în departamentele în care rata de incidență crește cel mai mult;

participarea la evenimente pe scară largă, cluburi/restaurante/baruri/terase (> 50 de persoane, cu vârsta > 12 ani), mijloace de transport în comun (tren și avion) va fi condiționată de existența unui certificat de vaccinare anti-COVID, începând cu luna august 2021;

*eliminarea testelor PCR fără prescripție medicală* începand cu luna octombrie 2021;

*realizarea campaniilor de vaccinare la începutul anului școlar.*



Începând cu data de 10.07.2021, varianta Delta a devenit majoritară în Franța, cu 51,7% din contaminările examinate, față de 30% la începutul săptămânii trecute.

Pentru rata incidenței, 7 departamente ale Franței metropolitane au depășit pragul de alertă, stabilit la 50 de cazuri la 100.000 de locuitori: Pirineii Orientali (103), Paris (83), Alpi Maritimi (61), Pirineii Atlantici ( 59), Haute-Garonne (57), Hauts-de-Seine (53) și Hérault (51).

Franţa a trecut de la un număr mediu de 400.000 de inoculări/zi la sfârşitul lunii mai, la aprox. 165.000/zi în prezent.

Citește și: Grecia impune vaccinarea obligatorie pentru angajații din sistemul de sănătate

Editor : A.A.