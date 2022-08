„Enough is Enough”, noua mișcare socială care agită spiritele în Marea Britanie

De câteva săptămâni, Marea Britanie este agitată de o stare de nemulțumire socială cum nu a mai văzut de peste 30 de ani. Numeroși britanici, indignați de prețurile tot mai mari și de costul ridicat al vieții, participă la demonstrații organizate de mișcarea de protest „Enough is Enough” (Destul e destul - n.r.). Dar cine se află în spatele ei și ce vor acești oameni?

„Un salariu corect, facturi accesibile, să ai ce să mănânci și să ai un loc decent de locuit. Nu sunt condiții de lux, sunt drepturile voastre!” - acesta este unul dintre citatele de pe site-ul mișcării sociale „Enough is Enough”.

Mișcarea din Marea Britanie s-a format „pentru a cere guvernului să facă mai mult și să combată criza costului vieții”, a relatat ziarul britanic „The Guardian” la 12 august 2022.

Amintind într-o oarecare măsură de mișcarea Vestelor Galbene lansată în 2018 din Franța, campania „Enough is Enough” n-a născut în contextul unei inflații record în Marea Britanie: prețurile la alimente și energie au crescut vertiginos. Inflația în Regat ajunsese la 10,1 la sută în iulie, previziunile fiind de 13 la sută pentru luna octombrie - cel mai ridicat nivel dintr-o țară membră G7 (grupul țărilor democratice cu cel mai înalt nivel de dezvoltare).

Cine face parte din „Enough is Enough”?

Campania de protest este o inițiativă colectivă la care participă sindicate, organizații comunitare, o asociație, o instituție media, dar și deputații laburiști Zarah Sultana și Ian Byrne.

Mișcarea a luat ființă la începutul lunii august 2022 și de atunci au avut loc o serie de întâlniri publice și demonstrații în numeroase domenii de activitate. În ultimele zile au intrat în grevă lucrătorii din porturi, lucrătorii poștali, angajații feroviari, cei care muncesc la compania Amazon, avocații specializați în drept penal, dar și lucrătorii din salubritate.

Această mișcare socială este considerată istorică. De exemplu, portul Felixstowe nu a mai cunoscut tulburări sociale de peste trei decenii. Mobilizarea este de amploare - mișcarea a convins aproape imediat sute de mii de britanici.

În prima săptămână, pe site-ul campaniei s-au înregistrat 300.000 de persoane în semn de susținere, iar cifra a crescut recent la peste 450.000, potrivit unui articol publicat la 24 august 2022 de „The Guardian”.

Mișcarea se află în discuții cu fotbaliști din Premiere League și cu actori de renume care să-și exprime sprijinul, pentru a-i spori popularitatea.

Ce-și propune mișcarea „Enough is Enough”?

Scopul organizației „Enough is Enough” este de a pune presiune pe guvern și pe mediul de afaceri pentru a lua măsuri care să atenueze criza socială. Printre revendicările înaintate se numără o creștere reală a salariilor în pas cu inflația și introducerea unui salariu minim de 15 lire sterline pe oră (aproape 18 euro), precum și o reducere drastică a facturilor la energie prin plafonare.

Temerea este că va fi o explozie a prețurilor în această iarnă. Cu facturi la energie de peste 600 de lire pe lună, mii de gospodării ar putea rămâne fără curent electric și se preconizează că alte milioane de persoane vor avea restanțe la plata utilităților.

Deputatul laburist Ian Byrne spune că viitoarea criză este o amenințare comparabilă cu Covid-19. „Avem de-a face cu posibil 35 de milioane de oameni care vor fi aruncați în sărăcie din cauza combustibililor. Să spunem lucrurilor pe nume. Oamenii vor muri. Oamenii nu-și permit să mănânce, nu-și permit să pornească încălzirea”, a spus el.

Printre alte cereri se numără eliminarea sărăciei alimentare, asigurarea de mese gratuite universale la școală și locuințe decente pentru toți, prin plafonarea chiriilor, construirea a peste 100.000 de locuințe sociale pe an și renovarea apartamentelor, ca să fie mai eficiente energetic.

Se dorește, de asemenea, supraimpozitarea celor bogați.

Ce acțiuni are în vedere „Enough is Enough”?

Pentru a se face auziți, liderii mișcării mizează pe mitinguri asemănătoare unor întâlniri politice, precum și pe o serie de demonstrații. Aceștia au anunțat organizarea a cel puțin 50 de acțiuni în perioada următoare.

Pentru a organiza aceste evenimente a fost creată o rețea de activiști locali în peste 70 de orașe din Marea Britanie, iar mobilizarea este încă la început.

Dar, în condițiile în care alte grupuri organizează acțiuni mai drastice, cum ar fi blocarea benzinăriilor și refuzul în masă de a plăti facturile la energie (mișcarea „Don't Pay UK” le cere britanicilor să nu-și mai plătească facturile la gaz și electricitate dacă acestea nu scad la un nivel „rezonabil” până la 1 octombrie 2022 - n.r.), „Enough is Enough” se confruntă cu critici: este prea convențională în a cere guvernului să-și schimbe politica și prea generală în cererile sale.

„Nu este o organizație pe care încercăm să o construim, ci o mișcare. Oamenii încep să își formeze propriile grupuri Enough is Enough, dincolo de marile orașe. Nu sunt activiști tradiționali de stânga, ci oameni obișnuiți. Noi oferim platforma pentru ca oamenii să înceapă să se organizeze și să se ocupe de aceste probleme”, a explicat unul dintre liderii organizației „Enough is Enough”, Nick Ballard.

Institutul pentru Studii Fiscale a calculat că solicitarea de creștere a salariilor în sectorul public în funcție de inflație ar costa 19 miliarde de lire sterline în plus pe an, iar grupul de reflecție Fabian Society a estimat că reducerile propuse pentru facturile la energie ar putea costa alte 75 de miliarde de lire sterline pe an. Creșterea plafonului de creditare universală - o altă cerință a mișcării - ar costa alte 4 miliarde de lire sterline pe an. În total, ar însemna cheltuieli bugetare de aproape 100 de miliarde de lire sterline, arată „The Guardian”.

Editor : Luana Pavaluca